Průvodci divočinou spustili rezervace, zavedou turisty za šumavskými bobry

Poblíž hlavního tahu, který protíná Šumavu a pokračuje do německého Pasova, se rozkládá údolí říčky Řasnice. V této divočině málokdy na někoho narazíte a hukot vody je tam tak silný, že nedaleký rachot ze silnice není slyšet.

I takovou vycházku nabízí program Průvodce divočinou. Správa Národního parku Šumava v pátek spustila rezervační systém na objednávání jedinečných výletů do přírody, které začnou v polovině června. Zájemci už se přihlašují.

Skupina, která půjde právě k Řasnici, se sejde na vlakovém nádraží v Lenoře na Prachaticku.

„Trasy okolo řek a potoků jsou celkově atraktivní. Řasnice je přítokem Teplé Vltavy a obklopuje ji krásná příroda. Vyrážíme většinou kolem deváté ráno, vracíme se v podvečer,“ vypráví Josef Pecka, který dělá průvodce divočinou pro národní park už 11 let. Během cesty zastavuje a ukazuje účastníkům přírodní zajímavosti, dělá i odpočinkové pauzy.

Do terénu vyráží za každého počasí. To je na Šumavě nevyzpytatelné, proto by každý měl mít s sebou pláštěnku, průvodci doporučují i pevnou kotníkovou obuv.

„Lidé si často berou fotoaparáty, hodí se i spreje proti hmyzu a klíšťatům. Každý si určitě musí vzít vodu a svačinu, protože na občerstvení nikde nenarazíme,“ pokračuje Pecka z Rohanova na Prachaticku, který vede i další vycházky.

Na výběr je 37 tras

Průvodci letos podniknou celkem 125 výprav na 37 trasách. Dohromady se dostane na téměř 1 300 zájemců. Šumavští správci si připravili pro výletníky novinky.

K trasám po Kvildských a Modravských pláních přibude další, která provede oblastí horního toku Roklanského potoka. Toto odlehlé a opuštěné místo letos ukážou čtyři výpravy, celkem se tam podívá 32 výletníků.

Dalším přídavkem pro letošní rok je vycházka za bobry na území Chráněné krajinné oblasti Šumava. „Bobří výprava vede do málo známého okolí malebné říčky Pestřice. Skupinu čeká návštěva domoviny bobrů s jejich typickými stopami, jako jsou hráze, hrady, nakácené dřeviny nebo i dopravní cesty,“ láká vedoucí programu Průvodci divočinou Vladimír Dvořák. „Kdo půjde, okusí vodu na vlastní kůži,“ přidává.

Třetí novinkou je vlčí výlet. Ten začne v Návštěvnickém centru Srní a provede zajímavými a jedinečnými místy v okolí Srní a Modravy. Turisté se při něm seznámí se životem této psovité šelmy, která se v posledních letech vrací na Šumavu.

„Jako poslední jsme přidali i dvoudenní trasu vedoucí výhradně po české straně Šumavy s přespáním na Pancíři. Provede po území CHKO, kdy se vychází z parkoviště nedaleko Keplů na Prášilsku,“ popisuje koordinátor průvodců Josef Štemberk.

Registrace začne v devět hodin

Po vystoupání a přenocování na vrchu Pancíř se skupina vrátí přes národní park zpět do místa, odkud den předtím vyrážela. „Na této trase poznáte úplně nová místa, která ukážou doposud skrytá přírodní zákoutí Šumavy,“ slibuje Štemberk.

Nabídka dvoudenních výprav v předchozích letech počítala s tím, že se účastníci podívají i na druhou stranu hranice. Cesty do Bavorského lesa jsou připravené i letos, ale do rezervačního systému je správci zařadí jen v případě, že půjde hranice v létě překračovat, a to i na jiných přechodech, než je možné v současné době kvůli pandemii koronaviru, a bez dalších omezení.

Registrace běží na webu eshop.npsumava.cz. Ceny se pohybují od 450 do 1 200 korun, tolik stojí dvoudenní cesty. První skupina letos vyjde 16. června, poslední pak 25. října.