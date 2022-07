Hradlový most už otevřeli, k Boubínskému jezírku ale turisté dál nesmějí

Hradlový most u Modravy na Šumavě mohou po opravě opět využívat pěší výletníci i cyklisté. Kvůli špatnému technickému stavu byl zavřený od loňského podzimu. Správa národního parku chtěla mít rekonstrukci hotovou před začátkem letních prázdnin, protože most stojí na oblíbené turistické trase, jenže kvůli dlouhé zimě se to nepovedlo.

Původní konstrukce byla ze smrku a vydržela přibližně dvacet let. Nová je z modřínu. Jinak stále platí, že jde o přesnou kopii původního mostu z doby, kdy se na Šumavě ještě plavilo dřevo.

„Použité trámy jsou větší než původní. Zároveň předpokládáme, že most vydrží déle než dvacet let, jak tomu bylo u předchozího,“ upřesnil mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák. Oprava vyšla na 6,7 milionu korun, což je o milion víc, než byl původní plán.

Po dobré zprávě ze Šumavy přichází ta špatná. Naučná stezka a část trasy kolem jádra Boubínského pralesa zůstává stále uzavřená. „Zákaz byl zatím prodloužen do 14. října. Rozhodli o tom úředníci státní správy Městského úřadu ve Vimperku na základě žádosti Lesů ČR,“ potvrdil za Lesy ČR Přemysl Šrámek.

Zároveň doplnil, že Lesy ČR podaly žádost o povolení „zlomení“ zhruba dvou desítek souší, aby vznikl bezpečný průchod na hráz jezírka. „Nyní čekáme na rozhodnutí Chráněné krajinné oblasti Šumava. Pokud bude stanovisko záporné, pokusíme se najít náhradní řešení,“ sdělil Šrámek.

O povolení by se mělo podle mluvčího NP Šumava Dvořáka rozhodnout přibližně v polovině srpna. I nadále tak zůstává do odvolání uzavřené nedaleké infocentrum Idina pila.

„Nebezpečí pádu souší bylo vždy. Není to nová věc. Upozorňují na to i cedule rozmístěné podél cest. Samozřejmě chápeme, že kolem jádra je riziko vysoké, ale na okolních trasách není jiná situace než například před deseti lety,“ hodnotil Dvořák.

Pokud by se měly vykácet všechny stromy, jimž hrozí v budoucnu pád na turistickou trasu, ovlivnilo by to podle jeho propočtů minimálně jednu třetinu pralesního zbytku. Přes 160 let ochrany by tak přišlo na zmar.

„Když jsem slyšel názory, že by se k Boubínskému pralesu nesměl nikdo podívat 10 až 15 let, bylo to pro mě nepřijatelné. Otázkou je, zda by se pár souší po krajích nedalo upravit. Existují různé možnosti. Například neřezat strom úplně dole, ale až v několika metrech,“ uvažuje Karel Markvart z Klubu českých turistů (KČT).

Na starost má mimo jiné i značení nových tras. O změnách u nepřístupné lokality podle něj turisté zatím neuvažují. „Samozřejmě jsou možnosti, jak zavřené části obejít. Zatím je neplánujeme přeznačit, ani se nechystáme rušit ty stávající. Nechceme přispět k tomu, že Boubínský prales na několik let nikdo neuvidí,“ potvrdil Markvart.

Na Třeboňsku otevřeli lávku

Přesto si KČT pro letošek připravil několik novinek. Minulé úterý otevřeli novou lávku na Třeboňsku, která je součástí žluté turistické trasy. „Ta vede z Třeboně na Novořeckou hráz přes Lužnici neboli Starou řeku. Dosud se tam museli turisté i cyklisté brodit po panelech, které jsou umístěné na dně řeky. Teď už můžou přejít suchou nohou,“ potěšilo Markvarta.

Lávka je metr široká, takže po ní v klidu přejde i maminka s kočárkem. Z obou stran má navíc zábradlí. Vyšla na 130 tisíc a přispělo na ni město, Nadace Jihočeských cyklostezek i Lesy ČR.

Markvart přidal ještě jeden zajímavý postřeh. Turistům nyní zabírá víc času udržování stávajících tras. Dříve obnovovali jen vybledlé značení, dnes musí některé úseky celé prořezávat, protože nejsou tak často navštěvované a zarůstají.

„Dříve je lidé používali jako spojnice dvou obcí. Dnes už to raději objedou autem po silnici,“ vysvětlil Markvart. „Naposledy jsme takto prořezávali dvě cesty na Strakonicku. Kolegům to za pomoci pil a křovinořezů trvalo čtyři dny,“ upřesnil.

Turistům přidělává práci také kůrovec. Na broukem napadených stromech se totiž často nacházejí značky. Když těžaři kmeny vykácí, lidé pak bloudí po lese a nevědí, kudy se vydat. Lesníci se ale snaží turistům vycházet co nejvíce vstříc. Pokud takový strom vidí, uříznou ho až nad značením. Přemysl Šrámek z Lesů ČR doplnil, že takový kmen už ostatní zdravé smrky neohrozí.