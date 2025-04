Stávající cesta na vrchol Boubína zmizí z turistických map. Nahradí ji nová

„Naučná stezka jádrem pralesa a částí navazujících tras je trvale uzavřená kvůli mnoha souším, které nelze v první zóně Chráněné krajinné oblasti odstranit a mohou tedy kdykoli, a to i za bezvětří, dopadnout na turistickou stezku,“ sdělila mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová.

Lesní závod Boubín zavřel cestu na Prachaticku pro nebezpeční pádu stromů už před dvěma lety. „I prales zasáhla kůrovcová kalamita a stromy následně poškodily opakované vichřice. V oblasti jsou stovky suchých stromů, které představují pro návštěvníky vážné riziko,“ vysvětlila mluvčí.

I přes to se najdou turisté, kteří zákaz vstupu ignorují. „Dobrovolně se tak vystavují velkému riziku, což podceňují. Většina lidí ale opatření respektuje, a protože je zákaz vstupu vyznačený také na Mapy.cz, řada turistů nám před výletem na Boubín telefonuje a ptá se, zda jsou informace aktuální. Důvody vysvětlíme a doporučíme náhradní trasy,“ doplnila Jouklová.

Ve spolupráci s Klubem českých turistů lesníci připravují novou trasu. Ta povede po modrých značkách. „Na hráz jezírka ústí povalový chodník, který se bude ještě o několik metrů prodlužovat. Od něj povede rovná cesta na dlouhohřbetní cestu. Ta už lidi navede doleva na původní modré značení vedoucí k rozhledně,“ přiblížil jihočeský značkař Karel Markvart.

Vyznačení nové části trasy ale musí nejprve schválit Správa CHKO. „S tím by neměl být problém. Jakmile se to odsouhlasí, což by mohlo být za měsíc, pošlu tam značkaře,“ dodal Markvart.

Většina turistů míří na vrchol Boubína ze Zátoně nebo Kubovy Huti. „Problém byl ten, že lidi došli k jezírku, kvůli uzavření nevěděli kudy dál a museli se vracet. Cesta bude horší v tom smyslu, že nepovede kolem Boubínského pralesa, ale bude to lepší než doposud,“ zhodnotil značkař.

Trasa z Kubovovy Huti zůstane beze změny. „To je pro nás zásadní. Myslím, že je dnes užívanější. Myslím, že jsou dobré důvody, proč část upravovat. Rizikových souší je tam opravdu spoustu,“ přikývl starosta obce Zbyněk Klose.

Boubínské jezírko každoročně přiláká přibližně 60 tisíc návštěvníků. S příchodem nové turistické sezony navíc lesníci opět zpřístupní i nejznámější trasu z Idiny Pily.