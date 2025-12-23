Řidič vjel na přejezd přímo pod vlak, střet nepřežil. Spolujezdce odvezla sanitka

  12:56
Tragická nehoda zastavila provoz na trati mezi Volary a Lenorou na Prachaticku. Sedmačtyřicetiletý řidič osobního vozu nepřežil střet s vlakem. Pravděpodobně nerespektoval značení na nechráněném železničním přejezdu a vjel na něj v době, když přijížděla souprava.
Nehoda se stala na nechráněném přejezdu v Lenoře na Prachaticku. (23. prosince...
Nehoda se stala na nechráněném přejezdu v Lenoře na Prachaticku. (23. prosince 2025) | foto: Policie ČR

Informaci o nehodě na železničním přejezdu P1032 dostaly záchranné složky v úterý před devátou hodinou ráno. Vyrazili k ní policisté z obvodního oddělení Horní Vltavice, prachatičtí dopravní policisté, tři posádky záchranářů a hasiči Správy železnic.

„Policisté zjistili, že řidič osobního vozidla tovární značky Dacia Dokker pravděpodobně nerespektoval dopravní značení na nechráněném železničním přejezdu a vjel na něj v době, když přijížděla vlaková osobní souprava od Volar,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura.

Nehoda se stala na nechráněném přejezdu v Lenoře na Prachaticku. (23. prosince 2025)
Nezletilý spolujezdec skončil v nemocnici. (23. prosince 2025)
Řidič osobního vozu nepřežil střet s vlakem. (23. prosince 2025)
Po nárazu řidič utrpěl velmi těžká zranění neslučitelná se životem. „Podlehl jim bezprostředně po nehodě. Zasahující lékař tak mohl pouze konstatovat jeho smrt. Dále záchranáři poskytli péči nezletilé osobě, kterou po vyšetření transportovali do zdravotnického zařízení,“ uvedla mluvčí jihočeských záchranářů Petra Kafková.

Ve vlakové soupravě cestovali pouze dva lidé, nikdo z nich nebyl zraněn. Provoz na místní komunikace je uzavřený po dobu vyšetřování nehody. Nejezdí ani vlaky mezi Volary a Lenorou.

