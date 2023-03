Na střední školy míří silný ročník, zájem o gymnázia je ale nižší

16:38

Do 1. března mohli deváťáci podat přihlášku na střední školu či gymnázium. Možnosti měli stejné jako v minulých letech, podle ohlasů ředitelů škol se ale značně zvýšil zájem o studium na oborově zaměřených školách po celém kraji. Může za to hlavně populačně nejsilnější ročník za posledních 29 let.