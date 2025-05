Nemám řidičák, překvapil strážníky šofér rozvážkové služby. Domů šel po svých

Minulý pátek ve 23 hodin projížděla hlídka městské policie po Jiráskově nábřeží, když spatřila osobní vozidlo značky Mitsubishi, které pomalu vyjíždělo z parkoviště.

„Strážníci pojali podezření, že dotyčný je buď pod vlivem alkoholu, jiných návykových látek, nebo má jiný důvod pro neobvyklý způsob jízdy. Jejich podezření se skutečně po jeho zastavení potvrdilo,“ popsala mluvčí strážníků Věra Školková.

Muž za volantem totiž na výzvu k předložení dokladů potřebných k řízení motorového vozidla přiznal, že žádné nevlastní. Strážníci se navíc nestačili divit, když se dotyčný svěřil, že s vozidlem jezdí pravidelně jako rozvážková služba.

Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol ukázala negativní výsledek. Další jízdu mu zakázali přivolaní policisté. Strážníci dohlédli, aby si muž zamkl vůz a domů pak odešel po svých.

„Za přestupek nyní hrozí padesátiletému muži pokuta od 25 do 75 tisíc korun, a navíc zákaz činnosti v délce trvání od 18 měsíců do tří let. Případem se bude dále zabývat příslušný správní orgán,“ uzavřel Školková.