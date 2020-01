Potřebujeme miliardu na opravu města, řekl znovuzvolený starosta Strakonic

Ustavující zasedání zastupitelstva začalo v 15 hodin v sále Městského kulturního střediska Strakonice.

Hnutí Strakonická Veřejnost prosincové opakované volby drtivě vyhrálo s 64,72 procenty hlasů. Díky této pohodlné většině bude vládnout městu, aniž by se muselo ohlížet na jiné strany.

I proto nestálo nic v cestě tomu, aby byl strakonickým starostou znovu zvolen Břetislav Hrdlička, který vede radnici od roku 2014. Ve volbě získal dvacet hlasů, sám se zdržel. Po jeho jmenování zazněl sálem potlesk.

„Je to absolutní důvěra a moc od voličů, kterou nesmíme zklamat. Jsme vděční a je to pro nás obrovský závazek. Chceme respektovat i názory dalších zastupitelů, s 3koalicí jsme o tom již diskutovali. Co se týče našich priorit po ustavení zastupitelstva, za ten rok a čtvrt se toho hodně změnilo. Potřebujeme zhruba miliardu korun na to, abychom opravili město. Nejprve půjdou na řadu objekty v havarijním stavu. V únoru budeme schvalovat rozpočet a rozpočtový výhled a budeme tedy vědět konkrétněji, čemu dáme přednost,“ prohlásil starosta Hrdlička.

Opakované volby ve Strakonicích Strakonická veřejnost:

17 mandátů, 64,72 % 3Koalice pro silné Strakonice:

3 mandáty, 14,97 % Jihočeši 2012:

1 mandát, 6,74 % Volební účast: 48 %

Noví zastupitelé rovněž zvolili počet místostarostů. Budou dva, stejně jako v minulém volebním období, kdy se nejbližšími spolupracovníky starosty stali Rudolf Oberfalcer (Strakonická Veřejnost) a Josef Štrébl (Volba pro městě).

Hrdličkův spolustraník Oberfalcer byl do úzkého vedení města zvolen znovu. Nově ho doplní Josef Zoch (Strakonická Veřejnost). Štrébl v opakovaných volbách již nekandidoval.

Tři zastupitelská křesla obsadili zástupci 3koalice pro silné Strakonice, ve které se daly dohromady strany TOP 09, KDU-ČSL a ODS. Do voleb je vedl lékař Martin Gregora. Podle něj musejí noví zastupitelé co nejrychleji dohnat promarněný rok.

„Výsledek opakovaných voleb se dal předpovídat, už před rokem jsem si myslel, že to tak dopadne,“ komentoval Gregora v prosinci jasnou výhru Strakonické veřejnosti.

„Absolutní moc vítěze může být pro hnutí dobrá k tomu, že uskuteční to, co plánuje. Má k tomu nejlepší příležitost, když nepotřebuje hlasy ostatních,“ dodal.

Vondrys se vzdal mandátu

Jako jednadvacátý člen měl do zastupitelstva usednout někdejší dlouholetý starosta Strakonic Pavel Vondrys (Jihočeši 2012), který byl nejdéle sloužícím členem mezi zastupiteli. Rozhodl se však mandátu vzdát.

„Křesla se vzdal i druhý zvolený na kandidátce, tedy Robert Malota,“ potvrdila MF DNES Miroslava Zralá, která Jihočechy 2012 do prosincových voleb vedla. Právě ona převezme jediný mandát, který strana získala. Vondrys prozatím nechce komentovat důvody, proč do zastupitelstva nešel.

Starosta Hrdlička dříve uvedl, že si dokáže 3koalici představit jako zastupitelské partnery.

„Začneme konečně žádat o dotace, potřebujeme nutně zmodernizovat základní školu Dukelská, udělat rekonstrukci Volyňské ulice, parkovací místa ve Zvolenské, postavit florbalovou halu. Zaměříme se i na průmyslovou zónu, kde už čekají zájemci, a další připravené projekty,“ plánuje starosta.

Řádné volby se uskutečnily v říjnu 2018. Po soudních tahanicích však definitivně padl verdikt, že se musí zopakovat. S námitkami, jimiž upozorňoval na nerovnou předvolební kampaň, uspěl Karel Janský z hnutí Změna pro Strakonice. To se do zastupitelstva nedostalo ani po opakování voleb. Janský podle svých slov nehodlá volby znovu soudně napadnout.