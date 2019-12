Jsem pyšný na Strakoničáky, nejsou ovce, říká znovuzvolený starosta Hrdlička

„Z výsledku voleb jsem nadšený a jsem moc pyšný na Strakoničáky. Jsem jim vděčný, že nejsou ovce a nebojí se dát najevo svůj názor a dali nám obrovskou zavazující důvěru,“ říká strakonický starosta Břetislav Hrdlička.

Jak vidíte spolupráci s 3Koalicí pro silné Strakonice a Jihočechy 2012, kteří si rozdělili zbylé čtyři mandáty?

Jihočechy nechci vůbec komentovat, trojkoalice je v pohodě. Na tu se těším, jsou to slušní lidi a budeme je respektovat jako partnery.

Výsledky voleb ve Strakonicích Strakon. Veřejnost 64,7%

3Koalice 14,9%

Jihočeši 2012 6,7%

Trikolóra 3,3%

ANO 2011 3%

pol. hnutí Změna 2,5%

KSČM 2,2%

Volba pro město 1,68%

SPD 0,6%

Národní obroda 0,02% Volební účast 48%

Kdy se bude konat ustavující schůze zastupitelstva?

Zastupitelstvo už připravujeme a když se někdo neodvolá, rádi bychom ho udělali v nejbližším možném termínu v půlce ledna.

Do čeho se pustíte nejdřív?

Začneme konečně žádat o dotace, potřebujeme nutně zmodernizovat základní školu Dukelská, udělat rekonstrukci Volyňské ulice, parkovací místa ve Zvolenské, postavit florbalovou halu. Zaměříme se i na průmyslovou zónu, kde už čekají zájemci, a další připravené projekty.

Není vám líto ztraceného roku?

Je mi to hodně líto. Rok jsme prakticky jen přešlapovali na místě, protože bez zastupitelstva nemůžete dělat žádný rozvoj města (neúspěšný kandidát Karel Janský za hnutí Změna pro Strakonice podal stížnost kvůli nerovné kampani, Ústavní soud rozhodl, že volby se musí konat znovu, pozn. red.)

Jak vnímáte výtky politických konkurentů, že si voliče kupujete tím, že mají odpady, městskou dopravu či školní kroužky pro děti zdarma?

Město nemůže dělat jen velké stavby, ale musí se starat o ulehčení života svých obyvatel. Začíná to být standard i jinde, lidi by měli mít snazší život, běžné výhody. Myslím si, že jim to vyhovuje a že to jde. Dáte to jednou a pak se to stane standardem.

A nebudou vám ty peníze v rozpočtu chybět třeba na nové chodníky a ulice?

Je to tak minimální částka v rozpočtu, že to není vůbec významné.