Kvůli nerovné kampani jdou Strakonice v sobotu znovu volit, kandidátů ubylo

Kandidující strany a lídři ANO 2011 (Alfons Smolej, 57 let, specialista logistiky) Jihočeši 2012 (Miroslava Zralá, 48 let, přípravy investic) KSČM (Marie Pavlovičová, 59 let, politická pracovnice) Národní obroda (František Karel Ladislav, 51 let, dělník) Změna (Karel Janský, 56 let, vedoucí odboru investic) Strakonická veřejnost (Břetislav Hrdlička, 57 let, starosta) SPD (Zdeněk Hofmann, 39 let, jednatel společnosti) TOP 09 + ODS + KDU-ČSL (Martin Gregora, 54 let, lékař) Trikolóra (František Toman, 65 let, policejní komisař) Volba pro město (Josef Štrébl, 68 let, místostarosta) Zdroj: ČSÚ, řazeno podle abecedy