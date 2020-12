Bývalá továrna na barety a fezy znovu ožije, bude v ní komunitní centrum

Řeč je o areálu, kde sídlila známá společnost Fezko, továrna na barety a fezy. Část budov dál funguje. Vlastní je textilní firma Moira, některé opravila a snaží se areál zvelebovat. Další stavby po konci výroby ve Fezku zbyly i městu a prostor mezi dvěma náměstími zůstal zanedbaný.

Zástupci radnice chtějí začít s rekonstrukcí, po které by v někdejší továrně fungovalo komunitní centrum. Vedení Strakonic má projekt na první etapu oprav. Zaměří se na budovu s číslem popisným 1415.



„Když pominu opravy Moiry v její části komplexu, od nás by to byla taková první vlaštovka v tom, že chceme tamní objekty obnovit a vrátit jim nějakou náplň. Zažádali jsme o dotaci a s rekonstrukcí chceme začít příští rok,“ říká místostarosta města Rudolf Oberfalcer.

Právě u části, do níž se radnice chce pustit, musela před dvěma lety nechat spravit střechu, dovnitř zatékalo. Šlo však jen o zastavení chátrání.

Nové komunitní centrum se po pracích usídlí v druhém podlaží. Celý prostor se musí uzpůsobit novým potřebám. Dřevěné konstrukce včetně krovu potřebují důkladnější rekonstrukci.

Budova dostane novou bílou fasádu i okna. Interiéry se změní jen v patře, kde bude komunitní centrum, první podlaží s komerčními prostory zůstane nájemníkům v nynějším stavu. Po úpravách si má objekt zachovat vzhled průmyslového místa. Přibude i nové kryté schodiště a výtah.

Centrum bude sloužit až 33 lidem

„V komunitním centru by mělo vzniknout několik místností od kuchyně přes zasedací místnosti určené přednáškám a workshopům po hernu pro děti či kanceláře pro personál i sdílená kancelář. Kapacita centra bude 33 lidí,“ popisuje Markéta Bučoková, mluvčí strakonické radnice.

Pokud město příští rok vyhlásí výběrové řízení na firmu, která rekonstrukci provede, první klienti by se tam mohli podívat na podzim roku 2022.

Vedení Strakonic se chystá na projektu spolupracovat s několika spolky. Hlavním partnerem bude spolek Sunshine Cabaret, který se stane garantem komunitního centra a akcí, při kterých se budou lidé vzdělávat v kurzech a workshopech zaměřených na seberozvoj či komunikační dovednosti. Sunshine Cabaret bude moci v někdejší továrně pořádat i kulturní akce.

Aby město získalo na přestavbu dotaci, musí také zaručit, že v něm bude fungovat sociální pracovník. Proto se hodlají zástupci radnice domluvit i se spolky ze sociální oblasti. Jedním z adeptů je místní Prevent 99.

„Máme to s nimi předjednané. Mohli by sem přesunout aktivity, pro které nemají vyhovující prostor,“ předpokládá Oberfalcer.

Ředitel organizace Prevent 99 Michal Němec novou možnost vítá. „Máme příležitost umístit tam doplňkové služby, které jsou o větším setkání. Jde o skupinové či tvořivé aktivity, přesunuli bychom třeba i vzdělávací část,“ vyhlíží Němec.

Pomoc pěstounským rodinám

V komunitním centru by tak mohla organizace například provozovat doučování při nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež a pořádat kreativní kluby s malováním a keramikou nebo dílničky.

Ve službách pro rodiny s dětmi se v případě dohody na Ostrov přesunou takzvané dramaterapie či kurzy pro rodiče v počítačové, finanční či úřední gramotnosti.

„Co se týká našeho centra podpory pěstounských rodin, do nových prostor bychom dali třeba i vzdělávání pěstounů, setkání náhradních rodičů a semináře pro žadatele. Všechny aktivity mají společné to, že jsou náročné na prostor a vybavení. My to teď máme v malých místnostech s minimálním vybavením,“ konstatuje Němec.

Lokalita Ostrov tak může v příštích letech opět ožít a vypadat lépe. „Je to místo mezi dvěma náměstími a dlouhodobě je ve městě zájem s ním něco udělat, jenže se to nikdy nepovedlo. Snad tahle rekonstrukce podpoří i další úsilí Ostrov zvelebovat. Mohl by pak být přitažlivější i pro silnější investory,“ věří místostarosta.

Práce mají stát necelých 20 milionů korun. Případná dotace by pokryla zhruba třetinu částky.