Rokokový sál opraveného hradu ve Strakonicích zdobí unikátní výmalba

„Stavba je sice hotová, ještě ale budeme mít zavřeno. Děláme interiéry a expozice. Počítáme, že bychom měli hrad kompletně otevřít na podzim,“ potvrdila Ivana Říhová, ředitelka Muzea středního Pootaví, které je součástí hradu.



Kvůli pandemii covidu zatím není přesně stanovený termín. „Například firma, která dělá interiéry, je totiž už podruhé v karanténě. Dodávky se tak zpožďují,“ vysvětlila Říhová.

Už teď je naopak jasné, že se milovníci historie mají na co těšit. Rekonstrukce odkryla unikátní objevy. Jedním z největších lákadel bude nová specializovaná expozice maltézského řádu.

„V rokokovém sále budou k vidění celoplošné nástěnné malby objevené v bývalé komendě, které spadají do první třetiny 18. století,“ popsala Říhová s tím, že výmalba od země po strop byla překvapením i pro restaurátory.

„Tušili jsme, že by tam mohly malby být, proto se dělal předrestaurátorský průzkum. Co nikdo nečekal, je, že to bude v takovém rozsahu,“ dodala.

Výjevy zobrazují čtyři průhledy do krajiny. „Restaurátoři se neshodují, jestli je to severní Itálie, nebo spíš Malta, jasné ale je, že se jedná o jižní krajinu, česká určitě není,“ podotkla Říhová. Podle památkářů a restaurátora se jedná o unikátní objev právě díky dochování celých ploch včetně dveřních a okenních nýtů.

„Expozice řádu maltézských rytířů bude patřit k tomu nejlepšímu, co je v České republice k vidění,“ souhlasí náměstek hejtmana Jihočeského kraje Pavel Hroch.

V Česku je výstava věnovaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s historií města jediná.

Oficiálním rokem příchodu řádu na strakonický hrad je rok 1243. Z toho se dochovala listina, v níž Bavor ze Strakonic daruje právě rytířům řádu svatého Jana Jeruzalémského kostel a dům s výjimkou domu knížecího. Od té doby jsou historie řádu a strakonického hradu spojeny na dlouhá staletí.

„Je velmi pravděpodobné, že se jeden z Bavorů účastnil křížové výpravy do Svaté země. Tam se s tehdy církevní charitativní organizací setkal. Byla založena v 11. století při křížových výpravách v Jeruzalémě,“ popsala Ivana Říhová.

Oprava vyšla na 140 milionů korun

Na počátku 15. století, kdy zemřel poslední potomek Bavorů, maltézští rytíři celý areál koupili. „Ve Strakonicích byli až do roku 1925, kdy své panství, které se mezitím rozrostlo, prodali,“ dodala ředitelka muzea.

Novou výstavu si budou moci prohlédnout i vozíčkáři. „Snažili jsme se o určitou bezbariérovost, v jedné části hradu je nový výtah, který návštěvníky k expozici maltézského řádu vyveze,“ potvrdila Říhová. Celkově vyšla rekonstrukce na 140 milionů korun, z toho 108 milionů činí dotace z EU, zbytek hradil kraj.

Při opravách byla nejsložitější statika. Odborníci zjistili, že ani jedna část hradu totiž neodpovídá statickým výpočtům.

„Norma stanovuje určité zatížení na metr čtvereční a tam nám neodpovídalo nic. K trámům se proto dávaly ocelové výztuže. Odborníci si lámali hlavu, jak to napravit. Vyřezávání a zpevňování trámů tak byla náročná práce i z hlediska řemesla,“ vysvětlila Říhová.

Poslední větší opravou prošel strakonický hrad ve 30. letech minulého století, kdy část vlastnil agrární poslanec Rudolf Beran. Současná rekonstrukce je tak největší po téměř sto letech.