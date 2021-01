Kultura strádala, ale muzikant s pseudonymem 7krát3 vydal debutové album

Debutové album vydal v lednu 2020 a pojmenoval ho jednoduše I. Hostovali na něm Jiří Korn či PSH. V červenci pak desku pokřtil, když v Praze dva dny po sobě vyprodal vystoupení s živou kapelou.



Díky dalším počinům dostal i pozvánky na letní festivaly. „Nakonec se ale kvůli opatřením nemohly uskutečnit, to mě zklamalo, těšil jsem se na to. Ale všechno zlé je pro něco dobré, měl jsem více času na tvorbu ve studiu a hlavně na rodinu,“ ohlíží se za uplynulým rokem jednatřicetiletý Hebík. Dříve vystupoval jako Jaquin Step v úspěšné reggae kapele Pub Animals.



S live bandem měl mít koncert i v listopadu v českobudějovickém klubu Tempo v kulturním domě Slavie. Jenže ten musel kvůli covidu zavřít.

„Doufám, že se mi před domácím publikem podaří vystoupit s živou kapelou co nejdříve,“ přeje si umělec. I on doufá, že se situace dá co nejdříve do pořádku a nebude bránit společenskému životu.

Loni měl nabídky i na online koncerty. „Jenže když se na některé dívám z pohledu posluchače, nenacházím v tom příliš uspokojení. Proto pro mě asi není zatím atraktivní takto vystupovat,“ přemýšlí.

Do Prahy se stěhovat nechce

Když se z Jaquina Stepa stal 7krát3, změnil i žánr. Ze zmíněného reggae se přesunul k hudbě, která má nejblíže k R‘n‘B. Hebík je podle svých slov rád, že si lidé k jeho stylu našli cestu.

V uplynulém roce navíc hostoval na skladbách českých hiphopových stálic DJe Wiche a Paulieho Garanda, videoklipy k nim zaznamenaly stovky tisíc zhlédnutí. Jeho písně se objevily i v hitparádách.

7krát3 chystá v tomto roce novou hudbu. Spojil se například s česko-americkým producentem Ondřejem Pivcem, který se zpěvákem Gregorym Porterem vyhrál slavnou cenu Grammy. Spolupracuje i s českým producentem Romanem Holým.

Vánoce prožil Štěpán Hebík s rodinou v Českých Budějovicích, kde stále žije. „Přestože nyní trávím kvůli hudbě více času v Praze, kam dojíždím v různých časových blocích. Jinak ale zůstávám na jihu Čech a neplánuji se do hlavního města stěhovat,“ slibuje.