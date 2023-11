Na jihu Čech zůstane zavřených sto školek, v Krumlově mají náhradní program

Rodiče dětí z českobudějovické Sedmikrásky mají klid a v pondělí bez problémů odvedou své děti do školky (MŠ) v Suchém Vrbném. To stovky dalších maminek a tatínků už nejspíš pár dní přemýšlí, jak to udělají, když se jejich mateřinka chystá stávkovat. Jen v krajském městě zůstane zavřených více než deset školek. V celém Jihočeském kraji pak téměř stovka.

Krajský úřad zveřejnil oficiální čísla, ze kterých plyne, že se do pondělní stávky naplno zapojí přibližně třetina zařízení od těch pro nejmenší až po střední školy. Další desítky se zapojí částečně nebo symbolicky.

„Z celkem 313 MŠ bude zavřených 98, částečně omezený provoz jich bude mít 15, otevřených zůstane 78, ostatní zatím neodpověděly,“ vypočítal David Hocke, mluvčí hejtmanství.

Čísla se ještě budou měnit, další aktualizovaný seznam bude mít kraj k dispozici dnes ráno, ten už by měl být definitivní. O stávce by totiž měla rodiče každá škola informovat nejpozději právě v pátek.

Někteří se budou s opatrováním dětí spoléhat na prarodiče, jiní si vezmou dovolenou. Z dotazů MF DNES vyplývá, že někdo volí dokonce i takzvané OČR (ošetřování člena rodiny) a nechá dítě déle marodit, i když by třeba jinak šlo do školy. „Vím už několik dní, že se bude u nás stávkovat, takže ještě zůstaneme doma,“ uvedla maminka sedmiletého syna z Českých Budějovic. V opačném případě by s ní nejspíš musel do práce.

Někde se podařilo zajistit pro děti i náhradní prostory či program. Například v Českém Krumlově se v pondělí připojí ke stávce zaměstnanci čtyř ZŠ a šesti ze sedmi MŠ. „Naprosto respektujeme toto rozhodnutí, ale zároveň si uvědomujeme, že to může způsobit problémy se zaopatřením dětí. Pro ně jsme připravili náhradní program,“ potvrdil starosta Alexandr Nogrády.

Ty ze stávkujících školek se mohou zúčastnit programu v MŠ Plešivec II, kde bude zajištěná péče pro 56 dětí v době od 7 do 16 hodin. Pro žáky z prvních až třetích tříd chystají program v Boudě (T. G. Masaryka 114) od 8 do 16 hodin. Kapacita je 25 dětí. Zájemci se musí hlásit do dnešních 13 hodin například na čísle 380 766 413. Podrobnosti jsou na webu města.

„Máme problém sehnat kuchaře“

Protestu se v pondělí zúčastní také Mateřská škola Kollárova v Táboře, kde bude stávkovat celkem osm učitelů z jednadvaceti a také veškerý provozní personál. „Máme tři pracoviště a zcela zavřené bude pouze to odloučené v ulici Angela Kančeva. Ostatní dvě pracoviště budou normálně fungovat s tím, že dětem zajistíme náhradní stravování formou studeného balíčku,“ přidala ředitelka školy Vlasta Vychodilová.

Až do poslední chvíle se rozhodovali v českokrumlovské MŠ Špičák, kde váhali i kvůli pondělní plánované školní akci. Přesto se stávky i tam účastní v plném rozsahu a školka tak zůstane uzavřená.

„Se stávkou u nás všichni souhlasíme, ale váhali jsme. Nechtěli jsme být jediní. Nesouhlasíme zejména s nekoncepčním vedením školství, ale také s finančními podmínkami nepedagogických pracovníků či neučitelských profesí,“ osvětlila ředitelka školky Soňa Štěpánová.

V Základní škole Hlinecká v Týně nad Vltavou na Budějovicku bude stávkovat polovina učitelů. Škola se sice v pondělí zcela nezavře, zásadně se ale protest odrazí na podobě výuky. „Pokud se nic nezmění, 20 ze 41 učitelů bude stávkovat. Počítám s tím, že druhý stupeň zůstane doma. Na prvním stupni budeme mít zřejmě sloučené první až třetí třídy do jedné, a to jen ve formě družiny. Na chodu jídelny se to ale zřejmě nijak nepodepíše,“ vysvětlila ředitelka školy Zdeňka Hájková.

Jasno měli už na začátku týdne v písecké Základní škole T. G. Masaryka, kde do stávky vstoupí kompletní pedagogický sbor. „Na naší škole nebude fungovat ani družina nebo školní jídelna a budova zůstane zcela uzavřená. Rodičům se omlouváme a doufáme, že to pochopí,“ řekl ředitel školy Jiří Kothánek.

Ze středních škol zůstane otevřená VOŠ a Střední pedagogická škola Prachatice, kde se řediteli Antonínu Krejsovi ke stávce nepřihlásil žádný z pedagogů. „Počítáme s tím, že u nás bude normální výuka. Pokud se přeci jen někdo připojí, tak ho ve výuce nahradí kolegové. Je to u nás na škole sice velké téma, ale věříme, že to pro nás všechny dopadne dobře,“ doufal ředitel.

Naopak uzavřená zůstane Obchodní akademie, SOŠ a SOU v Třeboni na Jindřichohradecku, kde se učitelé na vstupu do stávky jednomyslně shodli. „Kompletně zavřeme školu i s jídelnou a domovem mládeže. Školství je dlouhodobě podfinancované a nepedagogičtí pracovníci berou velmi malé mzdy. Máme problém shánět kuchaře nebo uklízečky. V čistém příjmu se pohybují těsně nad minimální mzdou,“ doplňuje ředitel školy Petr Káninský.

Nejvíce váhala se vstupem do stávky jihočeská gymnázia. Například na budějovickém Gymnáziu Česká se ještě v pondělí zdálo, že by bylo možné při dostatečném počtu vyučujících výuku zajistit.

„Máme jako sportovní škola řadu trenérů a sportovců, kteří chtějí být se svými svěřenci na sportovištích. Otázka je, zda se do stávky chtějí vůbec zapojit,“ vysvětloval tehdy ředitel školy Antonín Sekyrka.

I tak se jí ale gymnázium zúčastní a budova bude v pondělí zcela uzavřená, a to včetně jídelny. To samé platí i v případě gymnázia v Milevsku na Písecku, kde čekali na poslední vyjednávání ministra školství s odbory a vládou.