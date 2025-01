Patnáct let bouřlivých diskuzí končí, v Písku začali stavět bazén za 388 milionů

Plocha ohraničená lesnickou školou, silnicí a fotbalovými hřišti je zatím obehnaná drátěným plotem. Na tomto místě starosta Písku Michal Čapek (ANO) prohlásil: „Za dvacet měsíců. Možná za kratší dobu, ale ne později.“

Právě zde začala stavba nového bazénu. Nahradí ten starý, který stojí pod městskými hradbami u Otavy. Stavba za 388 milionů korun se stala v uplynulých patnácti letech pro Písecké předmětem divokých diskusí.

Ještě před rokem nebylo vůbec jisté, zda se do ní radnice vůbec pustí. A dnes tam poklepali na základní kámen.

„Je to stavba, která vyvolala nejvíce hádek a diskusí jak mezi občany, tak i mezi zastupiteli. A dnešním dnem to definitivně končí,“ poznamenal radní a člen výboru pro bazén Luboš Průša (Pro Písek) s tím, že město ještě musí vyřešit otázku, co se starým bazénem.

„Neznám veřejnou zakázku, která by měla ve svém názvu římská čtyři. Znamená to, že ačkoli jsme se o tuto zakázku ucházeli a chtěli jsme ji vyhrát, tak jsme stejně nevěřili, že tento okamžik nastane,“ svěřil se ředitel divize Pozemní stavby Čechy firmy Hochtief Jan Šunka, a připomněl tak, že na zakázku se nakonec dělala dokonce čtyři výběrová řízení.

„Věřím, že nový bazén nám pomůže rozšířit působnost, například na pořádání závodů, a že přilákáme více děti. A že díky němu půjde plavecký sport nahoru. A to i v celém kraji, protože tady není tolik bazénů a tedy i klubů. Zvláště také po té nešťastné události v Českém Krumlově, kde bazén shořel. Každé takovéhle nové sportoviště je výhrou samo o sobě, velmi se na něj těšíme,“ podotkl předseda píseckého plaveckého klubu Jiří Šolc.

Hrubá stavba má být hotova do konce letošního léta. První návštěvníci do nového areálu vstoupí na podzim 2026. Bazén, přestože má navrhnuté wellness prostory, by měl sloužit primárně sportovcům. A to i těm rekreačním.

Bude v něm vnitřní bazén s osmi plaveckými drahami, dětský výukový bazén se skluzavkou, relaxační bazén s teplou slanou vodou a masážními tryskami, vířivka, Kneippův chodník a tobogán dlouhý 112 metrů s vlastním dojezdovým bazénkem. Wellness část nabídne saunový svět se čtyřmi různými saunami a ochlazovacím bazénkem venku na střeše.

Součástí budou také dva venkovní bazény, kromě zábavního bazénu se skluzavkou a lezeckou stěnou tu bude i hluboký bazén se skokanským prknem a brouzdaliště pro děti.

U areálu je pak navržené parkoviště pro 140 aut a čtyři autobusy. Dále by měla vzniknout parkovací plocha nad fotbalovým hřištěm s umělou trávou pro dalších 90 aut.

Téma se v Písku začalo řešit ve chvíli, kdy to se současným bazénem z 80. let nevypadalo technicky dobře. Mluvilo se dokonce i o demolici. V následném referendu se pak občané mohli vyslovit, zda nový bazén postavit na místě toho současného.

Starý bazén zatím bude otevřený

A výsledkem bylo ne - nový moderní areál poblíž městské historické zóny je nevhodný. Starý bazén se podařilo částečně opravit a město následně hledalo nové místo. V první moment šlo dokonce o patnáct tipů. Ve hře nakonec zůstaly dvě lokality – pod lesnickou školou a Žižkova kasárna. V roce 2017 zastupitelé odhlasovali, že nový plavecký areál vznikne pod školou, kde jsou i další sportoviště.

V následujících letech se pak debata přelila také v to, zda je referendum vůbec platné, zda stavět nový bazén a zda by nebylo efektivnější opravit ten stávající. Vzájemné obviňování mezi zastupiteli vyústilo ve stav, že nedokázali přijmout žádné definitivní rozhodnutí. Místostarostka Petra Trambová (Pro Písek - TOP 09) se tehdy vyjádřila, že zastupitelstvo problém bazén prostě vyřešit nedokáže.

Město ale bojovalo s projektem i nadále. „Málokterá stavba v Písku byla ve výběrových řízeních prověřená tak jako právě stavba bazénu. Těch dotazů, co nám chodily, byly stovky,“ zdůraznil starosta Čapek při podpisu smlouvy loni v prosinci.

Připomněl tím předchozí tři kola, která musela být zrušená. Když se před rokem vypisovalo to čtvrté, starosta to komentoval „čtyřikrát a dost“ - pokud by to opět nevyšlo, Písek by projekt stopl.

Starý bazén pod hradbami bude po dobu stavby otevřený veřejnosti. Na hodiny tělocviku tam budou chodit například i děti ze Základní školy Šobrova, kde začala další významná investiční akce města - stavba nového pavilonu, jehož součástí bude i nová tělocvična.