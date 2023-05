Přes Orlík staví nový železniční most, starý zřejmě zůstane pro chodce

MF DNES si stavbu u Červené nad Vltavou nedaleko Písku prohlédla přímo na místě. Správa železnic (SŽ) se pustila do nového mostu, protože ten starý už dosluhuje. Neunese těžké nákladní soupravy a je na něm omezená rychlost. To vše se po dokončení prací změní.

„Naplno jsme začali loni a skončíme v roce 2024. Cena je 545 milionů korun a zatím platí. Nyní je nejvíce vidět, že už roste hlavní oblouk,“ zmínil Michal Froněk, technický náměstek stavební správy západ SŽ.

Jihočeský kraj počítá, že po dokončení prací začnou na trati jezdit nové soupravy Českých drah. A zvýší se i rychlost.

„Nové jednotky dosáhnou rychlosti až 120 kilometrů v hodině. Přes nový most to bude asi 70. Na tom starém jezdí vlaky nyní jen dvacítkou,“ upozornil Jiří Kafka, šéf Jikordu, který organizuje veřejnou dopravu v Jihočeském kraji.

Stavaři už mají prakticky hotové pilíře, vidět jsou i základy oblouku, který bude mít rozpětí 156 metrů a vzepětí 34,7 metru. Tím se zařadí mezi největší oblouková mostní díla v České republice. Celková délka dosáhne 316,3 metru.

Stále ovšem není moc jasno kolem budoucnosti historického mostu, který je navíc chráněnou památkou. Pro SŽ to bude zbytná stavba, kterou nemůže dál držet a spravovat. Zároveň ji ale není možné rozebrat, což byl původní plán.

O památku však projevil zájem spolek Viadukt, který je známý například aktivitami kolem záchrany Negrelliho viaduktu v pražském Karlíně.

„Mohu potvrdit, že jednání pokračují. Nyní je to na straně spolku. Mají představu, že by objekt sloužil pro cyklisty a chodce,“ uvedl Froněk.

Na dohodu a případný převod majetku je čas do poloviny příštího roku. Otevření mostu pro veřejnost a zřízení stezky je ale problematické i proto, že okolní pozemky jsou soukromé, vlastní je Jan Schwarzenberg.

Most leží na trase Písek–Tábor. Správa železnic se na tomto úseku pustila i do rekonstrukce historického Sepekovského viaduktu. Ten by měl být opravený rovněž příští rok.