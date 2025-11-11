Jan Zeman vedl Boršov nad Vltavou s více než dvěma tisíci obyvateli už čtvrtým volebním obdobím. V pondělí 10. listopadu však rozeslal hromadný e-mail, ve kterém avizoval, že se ho večer chystají odvolat.
„Čím jsem se provinil? Rozhodnul jsem sám o likvidaci našeho nejstaršího dětského hřiště. S maminkami jsem se dohodl na výběru hracích prvků. Poptal jsem tři dodavatele a sám rozhodnul tak, aby bylo hřiště do konce listopadu hotové,“ napsal mimo jiné Zeman.
Uznal, že to neoznámil zastupitelům a jednal jako vždy rychle, protože v daném místě žije přes 300 lidí a hřiště tam chybí.
Podle nové starostky (do pondělí místostarostky) Romany Rýcové ale bylo podobných pochybení více. „Nerespektoval rozhodnutí zastupitelstva. Tohle byla taková poslední kapička,“ reagovala Rýcová.
Zajímavé je, že jsou oba ze společného uskupení Pro Boršov, které v obci drží šest z devíti křesel. V roce 2022 s přehledem vyhrálo volby a získalo přes 58 procent hlasů. Dvě křesla pak drží SNK Boršováci a jedno KDU-ČSL.
Při hlasování o odvolání zůstal na straně Jana Zemana pouze jeden zastupitel Zdeněk Kamlach. Zeman nyní zůstává řadovým zastupitelem. Prakticky neprodleně předal klíče od obecního úřadu. Na post místostarosty se posunul Martin Schmidtmeyer (Pro Boršov).
Starostka Rýcová dále zmínila, že je nyní čeká například schvalování rozpočtu na příští rok a chtějí dokončit některé rozdělané akce.
Nyní již bývalý starosta Jan Zeman pak ještě uvedl, že celých 15 let pracoval pro obec, jak nejlépe mohl, a ve prospěch občanů. „15. listopadu to bude 15 let, co jsem do funkce nastoupil,“ zmínil.
V nedávné době se u Boršova například podařilo opravit oblíbenou Fritschovu stezku, z obce vede do Českých Budějovic zánovní cyklostezka, pořádají tam oblíbené trhy či běh Reuter Run. Zeman také sepsal několik divadelních her, které pak s ochotníky hrají v létě v Zahorčicích, které pod Boršov spadají. Rovněž vytváří sluneční hodiny a další umělecká díla.