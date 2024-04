Zimní stadion, bazén či sportovní hala, jihočeská města investují do sportu

Ledovou plochu na zimním stadionu v Táboře čeká rekonstrukce v polovině roku. „Je potřeba opravit chladicí systém, který funguje desítky let. Led se rozpustí v dubnu po konci soutěží. Po letní opravě bude ledová plocha připravená na začátek další sezony,“ řekl táborský starosta Štěpán Pavlík.

Chladicí technologie ledové plochy využívá čpavek. „Zjišťovali jsme, zda nehrozí jeho únik, což by vyžadovalo i třeba evakuaci části vedlejšího sídliště. Měření ukázalo, že je vše v pořádku, ale přesto chceme chlazení vyměnit,“ uvedl Pavlík. Na modernizaci systému město vyhradilo 16 milionů korun, pokusí se i získat dotaci od Národní sportovní agentury (NSA).

Protože kapacita současného stadionu nestačí, chystá se stavba druhé plochy v jeho blízkosti. Hotovo má být za dva roky a akce podle odhadů bude stát více než 120 milionů korun.

„Je to záměr, po kterém je ve městě velká poptávka. Chceme vyjít vstříc hobby hokejistům, školním skupinám a dalším zájemcům o bruslení. Ti teď musí jezdit na zimní stadiony do Plané nad Lužnicí a Milevska,“ přidal Pavlík.

Také obnovu táborského plaveckého bazénu z většiny pokryje NSA. Město od ní získalo dotaci 32,3 milionu korun. Oprava začne v půlce května, kdy se bazén na pět měsíců uzavře. Druhá etapa modernizace vyjde na téměř 47 milionů.

Opraví se 25metrový bazén, ochozy, prosklené fasády, podhledy a technologie. Uzavření omezí tréninky plavců, vodního póla, plavecké školy, akvabel, vodní záchranné služby i triatlonového týmu.

„Odstávka zkomplikuje život sportovním klubům, které se bez bazénu neobejdou. Proto jsme jim schválili financování nájmů a dopravy do náhradních sportovišť,“ dodala místostarostka Lenka Horejsková.

Největší investicí Třeboně v letošním roce je rozsáhlá oprava místní sportovní haly za více než 120 milionů. Stavební práce začnou v dubnu a potrvají do konce roku. Po celou dobu rekonstrukce bude hala mimo provoz, nejvíce to omezí oddíl házené. Zařízení není v dobrém stavu a přestavba je nutná.

„Hala pochází z osmdesátých let a je opravdu pěkná, ale konstrukčně nešťastná, především z pohledu statiky. Takže je potřeba udělat novou střechu, zateplení, vytápění, vzduchotechniku i rozvody. Bude nás to stát hodně peněz. I když hala zajímá možná desetinu občanů, tak to udělat musíme,“ konstatoval starosta města Jan Váňa.

Zvýší komfort na koupališti

Novinky letos plánují i ve Sportovním a relaxačním centru a na veřejném koupališti Hulák v Prachaticích. Doplnění platebního a odbavovacího systému tam zvýší komfort návštěvníků a také se prodlouží otevírací doba.

„Odbavení při vchodu do areálu i při jeho opuštění bude plynulejší a efektivnější. Nově si návštěvníci budou moci dobíjet abonentské vstupenky přes e-shop. Zároveň se propojí a sjednotí platby mezi krytým bazénem a venkovním koupalištěm,“ shrnul ředitel sportovního zařízení Martin Kutlák.

Radní města brzy vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele modernizace. Ta bude podle odhadů město stát 1,7 milionu korun bez daně.

Nové sportoviště získají obyvatelé píseckého sídliště Jih. Vznikne na místě jednoho ze stávajících asfaltových hřišť u zahrady mateřské školy. „Předpokládané náklady na výstavbu jsou zhruba 3,5 milionu korun bez daně. Pokud bude výběrové řízení úspěšné, stavba hřiště začne v dubnu a potrvá čtyři měsíce,“ uvedl starosta Michal Čapek.

Nový tartanový povrch nahradí stávající asfalt. Vzniknou nová hřiště pro několik míčových sportů – fotbal, házenou, basketbal, tenis, volejbal a nohejbal. Součástí nově vzniklého areálu budou také házenkářské branky s basketbalovými koši a hokejové branky.