Sportoviště u budějovických škol využije veřejnost, dohlédne na ni ostraha

„Poptávka po venkovních sportovištích je tady obrovská, finanční prostředky na jejich budování ale nejsou nekonečné. Navíc tu máme desítky hřišť, které slouží školám a v době jejich uzavření jsou bez využití. Otevřít je v této době pro veřejnost je přitom něco, co na západ od našich hranic funguje mnoho let,“ vysvětlil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Venkovní sportoviště se tak od konce příštího týdne otevřou na ZŠ Bezdrevská, Pohůrecká a Grünwaldova. Náměstek však zdůraznil, že se nyní jedná o pilotní projekt, který se může v budoucnu rozšířit i na další školy.

„Hřiště necháme otevřená do konce září, možná poloviny října, bude záležet na počasí, pak si vše vyhodnotíme a uvidíme, co dál,“ popsal Maroš. „Když bude zájem a lidé se k vybavení hřišť budou chovat slušně, projekt rozšíříme. Nabízejí se sportoviště u školy na Máji nebo L. Kuby v Rožnově. Pokud ale zájem nebude, nebo lidé budou sportoviště ničit, projekt zastavíme,“ upřesnil.

Plán města je takový, že hřiště u škol budou sloužit primárně místním v dochozí vzdálenosti. Proto město u nich nebude budovat nová parkoviště ani sociální zázemí.

„Přijedete tam na pár hodin a vše ostatní si řešíte doma. Nedá se to srovnávat se sportovištěm, které jsme vybudovali na levém břehu Vltavy. Tam přijíždějí i lidé z větších vzdáleností, proto je u něj potřeba mít parkoviště, sociály i občerstvení,“ porovnal Maroš.

Otevření sportovišť předcházela podle zástupců radnice dlouhá debata s řediteli škol, kteří se zpočátku zalekli, že budou muset přebírat zodpovědnost za činy a chování veřejnosti.

„Vše jsme s řediteli a školníky konzultovali a hledali jsme možná právní zakotvení tohoto mimoškolního využití hřišť. Primární přitom bylo, aby hřiště zůstala funkční a bezpečná pro žáky,“ vysvětlila vedoucí městského odboru školství a tělovýchovy Barbora Čížková.

Projekt vyjde na 1,2 milionu

V současnosti tak město uzavřelo se školami smlouvu o výpůjčce a za provoz hřiště budou v době jeho otevření pro veřejnost zodpovídat Sportovní zařízení města České Budějovice.

„Na každém hřišti bude námi najatá ostraha, která bude zodpovídat za dodržování provozního řádu a dohlížet na majetek školy. Do areálu tak nepustí například lidi s alkoholem nebo zvířaty. Zároveň bude při přebírání i odevzdávání kontrolovat stav a bezpečnost herních a sportovních prvků,“ popsal práci ostrahy ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice Jan Velikovský.

Všechna tři sportoviště budou o víkendech a svátcích otevřená mezi osmou a 19. hodinou. O letních prázdninách se otevírací doba prodlouží o hodinu. Město na projekt v letošním roce vyhradí 1,2 milionu korun s tím, že většina financí půjde na pronájem ploch a platy zaměstnanců ostrahy.

„Na samotných hřištích jsme žádné větší úpravy dělat nemuseli. Jen multifunkční hřiště u Pohůrecké jsme opatřili vstupními brankami a areál sportoviště jsme na dvou místech oddělili od atletického oválu a zbytku školního areálu,“ popsal Maroš.

Doplnil, že u ZŠ Pohůrecká budou mít návštěvníci k dispozici multifunkční hřiště na míčové hry, workoutové hřiště a hřiště pro nejmenší. U ZŠ Grünwaldova lidé využijí multifunkční hřiště s atletickým oválem a na Bezdrevské na ně čeká i hřiště na fotbal.

Co se týká krytých hal u škol, na ty město svou iniciativu rozšířit neplánuje. Školy je často samy nabízejí veřejnosti k pronájmu a město do toho nechce zasahovat.

„Tělocvičny fungují v jiném režimu a bylo by velice obtížné naplánovat jejich rozvrh a zařídit do nich volný přístup. Z toho důvodu neotvíráme ani venkovní hřiště ve všední dny. Veřejnost by se na nich mohla křížit s družinou či zájmovými kroužky, což by celý provoz výrazně zkomplikovalo,“ doplnila Čížková.