Kraj podpořil akademie, mladým fotbalistům a hokejistům dal devět milionů

Tři regionální sportovní akademie mohou počítat s penězi od Jihočeského kraje. Zastupitelé schválili rozdělení 8,8 milionu korun na jejich fungování.

Mezi mladé hokejisty HC České Budějovice tak poputují čtyři miliony, fotbalová akademie budějovického Dynama dostane tři miliony a Regionální fotbalová akademie Jihočeského kraje (RFA) 1,8 milionu.

Po nedávných potížích u Dynama, kdy mnozí trenéři mládeže nedostali několik měsíců výplaty, nastala ještě jedna zásadní změna. V dozorčích či správních radách těchto spolků nyní figurují také politici.

„Abychom měli větší přehled nad tím, jak tam vše funguje, jak se hospodaří s penězi a podobně,“ vysvětlil hejtman Martin Kuba (ODS).

Jeho stranický kolega a zastupitel Budějovic Petr Maroš tak je nově v dozorčí radě u akademie Dynama. „Mohu potvrdit, že nyní jsou tam veškeré mzdy zaplacené. Dá se říct, že to vlastně byla i nutnost. Jinak mohlo být ohrožené i udělení této dotace,“ konstatoval Maroš.

U hokejistů bude mít stejnou funkci náměstek hejtmana Pavel Klíma (TOP 09) a u RFA náměstek hejtmana Antonín Krák (ČSSD). Své zástupce tam má i město České Budějovice, které fungování spolků rovněž ve velkém dotuje.

Do budoucna se mají měnit i další věci. Například, když se z hráče stane úspěšný profesionál a podaří se ho prodat do nějakého klubu, část peněz z prodeje by měla jít zpět do akademie.