Ekonomický risk. Plán na spalovnu v Písku dělí obyvatele i zastupitele

Přes dvě hodiny trvající debatu na čtvrtečním zasedání zastupitelstva přitom vyvolal vcelku nenápadný bod, ve kterém zástupci města schvalovali poskytnutí půjčky šest milionů korun. Peníze měly pro ZEVO Písek posloužit k financování přípravných prací projektu.

„O spalovně jsme se od lednového setkání s občany veřejně nebavili, a tak je důležité tuto příležitost využít,“ vyjádřil se opoziční zastupitel Miroslav Krejča (Písek srdcem a rozumem – PSR). Tomu na projektu vadí především jeho naddimenzovanost, která daleko přesahuje potřeby města.

„Písek neprodukuje tolik odpadu, aby ZEVO uživil. Nemáme ale žádnou záruku, že ostatní města a společnost Rumpold budou opravdu svážet odpad k nám. V okolí vzniká několik dalších podobných projektů, s nimiž se o odpad budeme přetahovat,“ myslí si. Ročně ho má ZEVO spálit 50 tisíc tun.

S tím souhlasí i další opoziční zastupitel Josef Knot (Vaše volba). Tomu vadí velké množství odpadu, které bude zařízení produkovat. „Podle mých informací to bude 15 tisíc tun. To je o 10 tisíc víc, než vyprodukuje sám Písek a kolik potřebuje spálit. Vznikne také velké množství popela, který budeme muset ekologicky a na naše vlastní náklady zlikvidovat,“ uvedl s tím, že projekt mu proto nedává žádný ekonomický smysl.

Další námitkou, kterou bylo mezi zastupiteli často slyšet, byla absence emisních povolenek, jejichž cena nebyla zahrnutá do finančního modelu zařízení. „Pokud se současné odhady potvrdí, můžeme na povolenkách zaplatit přes 40 milionů ročně. Celé zařízení by se tak dostalo do červených čísel,“ kritizoval záměr Marek Anděl (PSR).

Shoda nad projektem ale nepanuje ani mezi koaličními politiky. Mnoho nezodpovězených otázek trápí například Aleše Chalupu (ANO). „Považuji to za ekonomicky velice riskantní podnik. Možná bychom se měli zamyslet nad přehodnocením velikosti celého zařízení,“ vyslovil s tím, že zařízení by podle něj mohlo mít spíše lokální charakter.

Velká účast obyvatel v sále naznačovala, že bude o téma spalovny velký zájem. Ti vystoupili už na začátku zastupitelstva a následně se zapojili i do debaty se zastupiteli.

„ZEVO výrazně poškodí přilehlé Smrkovice. V obci není pro takový provoz dostatečná infrastruktura a zatíží ji to ekologicky. Už mají skládku i teplárnu, přesto jsou opomíjené a ve špatném stavu. Výstavba takového projektu by pro obec byla už příliš. Odhoďte proto své ambice a myslete na ostatní,“ apelovala na zastupitele Blanka Smíšková.

Bude mimořádné zastupitelstvo

Další řečníci pak připomněli lednové setkání radnice s občany, kde většina lidí vyjádřila svůj nesouhlas s celým projektem. „Nechápu, proč v tom radnice stále pokračuje. Lidé už dali svůj názor jasně najevo,“ myslí si další z obyvatel. Mnoho řečníků se zastupitelů dotazovalo, zda bude možnost o výstavbě spalovny rozhodnout v místním referendu.

„K budoucnosti ZEVO Písek bude zajisté mimořádné zasedání zastupitelstva, kde vše podrobně prodiskutujeme. Pokud někdo navrhne referendum, budeme o tom hlasovat,“ odpověděl starosta města Michal Čapek (ANO). Místostarosta Josef Soumar (Piráti) pak připomněl, že podle platné legislativy mohou referendum o projektu iniciovat i sami občané.

Našli se ale i ti, kterým se tato možnost moc nezamlouvá. „Spalovna je složité téma. Měl by o tom rozhodnout někdo dobře informovaný, kdo se v tom vyzná, a ne obyčejní občané,“ ozývalo se ze sedadel pro veřejnost.

Z řad občanů vzešel také dotaz, zda město vůbec uvažuje o možnosti, že by ZEVO nevzniklo, a jaké má pro tento případ varianty. „V tuto chvíli je jediná alternativní možnost – přejít na plyn doplněný o malé zelené zdroje. Investičně by to bylo velmi podobné,“ sdělila ředitelka písecké teplárny Andrea Žáková. Dodala také, že plyn je nestabilní zdroj s velice proměnlivou cenou.