Podvodník, nebo oběť. Spolek hrozí městu soudem kvůli zamítnutí dotací

„Kroky, které proti nám město podniklo, byly dle našich právních expertiz neodůvodněné a neoprávněné. Zatím se to snažíme vyřešit mimosoudní cestou, ale jsme zde stranou obviněnou, poškozenou i potrestanou a máme právo se hájit všemi dostupnými prostředky,“ řekl před zastupiteli na nedávném jednání jeden ze členů spolku a bývalý zastupitel za Piráty Jan Nepomuk Piskač.

Doplnil, že město by mělo hlasování o udělení dotací odložit, případ Verbaria detailně nastudovat a zvážit opětovné zařazení mezi žadatele. „Naším vyřazením neohrožujete jen nás a naši profesní existenci. Ohrožujete i ostatní žadatele, kterým jste dotaci udělili. Pokud dojde na soudní spor a město utrží porážku, bude se muset soutěž vracet nejen pro nás, ale pro všechny zúčastněné žadatele,“ upozornil Piskač.

Zástupcům spolku se nezamlouval ani způsob, jakým s nimi lidé z radnice komunikují a jak se o svém vyřazení dozvěděli. Své tři grantové žádosti předala městu jednatelka spolku Michaela Piskačová v lednu tohoto roku.

Následně obdržela potvrzení o jejich přijetí a zaevidování. Další měsíc se z úřední desky města dozvěděla, že se žádostmi poradní komise města nezabývala a spolek byl na dva roky vyřazen z možnosti žádat o dotace. Důvodem bylo porušení pravidel dotačního programu v roce 2022.

„Jak je možné, že se žadatel dozví takřka po roce a ještě tímto způsobem, že porušoval smlouvu? Vždyť obě smlouvy, které jsme s městem v roce 2022 měli, byly ukončené úspěšně odevzdaným vyúčtováním. Námi odevzdané podklady byly dostačující a kontrola byla v pořádku. Žádné porušení podmínek nám neoznámili,“ popsala Piskačová.

Je to podvod, míní primátorka

Na námitky a argumenty spolku ihned reagovali zastupitelé, kteří vedli dlouhou debatu. Do té se vložila i primátorka Dagmar Škodová Parmová (ODS). „Dotační tituly vypisuje město a spolky na ně nemají žádný právní nárok. Pokud se stane, že kontrola u jednotlivých žádostí prokáže, že si žadatel jeden doklad uvedl v plné výši do více grantů, což se zde potvrdilo, jedná se o podvod,“ vysvětlila.

K jejímu rozhořčení se připojili i další kolegové. „Kontrola prokázala duplicitní dokládání faktur, ve spisu je i doložená e-mailová konverzace, ve které stojí: Vyhodila jsem všechny náklady, které jsem tam původně nacpala s nadějí, že by mohly projít, ale nesouvisely přímo s realizací projektu. Zachovala jsem pouze ty skutečně projektové,“ citoval Tomáš Bouzek (TOP 09).

„Dotace je něco nadstandardního, a pokud o ni žádám, musím dodržovat podmínky. Pokud je nedodržuji, můžu se dopouštět trestného činu. Jsem proto úplně v šoku, co tady řešíme. Pochybení, kterého se žadatelé dopustili, je takové, že jsem přesvědčená o naplnění podstaty trestného činu. Divím se, že se o to ještě nezajímá ekonomická kriminálka. Bylo by to pro ně jak na zlatém podnose,“ vyjádřila se Adéla Ruiderová (ODS).

Náměstek primátorky Petr Maroš (ODS) připomněl, že se nejedná o bezprecedentní krok. Město již v minulém volebním období vyřadilo z programu jeden sportovní spolek, který se dopustil podobného přečinu. „Jsem rád, že to tento spolek, který se stará o malé děti, přežil a uvědomil si, že něco jde a něco nejde. Věřím, že i vy si uvědomíte, že jeden doklad ve dvou vyúčtováních není možný. Pokud vám to nestačí od nás, ať to rozhodne soud,“ řekl.

Budějovice ve svém dotačním titulu na podporu kultury rozdaly celkem 10 milionů korun mezi 104 žadatelů. Zbylých 37 žádostí zamítly pro nedostatek financí. Celkově žadatelé nárokovali podporu ve výši necelých 22 milionů. Vyřazený spolek Verbarium se pomocí tří žádostí ucházel o dotace ve výši 540 tisíc.