Nevymýšlí si, řekla znalkyně o dívce, kterou podle žalobce zneužíval otčím

Hlavní líčení se koná s pomocí tlumočníka do znakové řeči. Obžalovaný podle spisu dívku po dva roky doma nutil k sexuálním praktikám, a to v době, kdy jí nebylo ani deset let.

Obžalovaný vinu odmítá. Tvrdí, že si dcera vše vymyslela, protože na ni byl přísný. Dnes k tomu vypovídala znalkyně z oboru klinické psychologie Miluše Pixová. Posuzovala, zda jsou tvrzení poškozené věrohodná.

Ze spisu vyplývá, že školačka trpí syndromem sebepoškozování zaviněným útiskem od kolektivu dětí, které se jí posmívají kvůli rodičům. Hluchoněmá je totiž i její matka. Obžalovaného partnera si vzala jako rozvedená, s ním má ještě dvě mladší děti.

„Dívka netrpí poruchou osobnosti. Její výpověď je věrohodná. Sebepoškozování formou pořezání ruky u ní způsobují obavy z opuštěnosti, z otce, odmítání kolektivem ve škole, problémy v rodině. Má nízké sebevědomí i kvůli akné,“ uvedla Pixová.

Dívka utrpěla psychické sexuální trauma

Podle ní jsou sice některé dívčiny emoce ovlivněné pubertou, ale zneužívání si nevymyslela. Spíš se věci pokoušela tajit. Na chování jejího otčíma se přišlo až v roce 2019, kdy školačka dvojsmyslné vzkazy na mobilu od obžalovaného ukázala kamarádce a ta o nich řekla doma matce. Policisté následně našli v mobilu, e-mailu a na sociálních sítích obžalovaného výzvy, které posílal dceři. Třeba, aby mu za úplatu poslala fotku svého poprsí.

Poškozená na policii vypověděla, že otčím ji v nízkém věku zneužíval i několikrát týdně doma, když matka odešla do práce, a za služby jí platil.

K případu vypovídala i matka, která podezření odmítla. Obžalovaný přiznal, že často se ženou kouřili marihuanu a sledovali porno. O sexuálních a dvojsmyslných vzkazech posílaných dceři však údajně nic neví.

Věrohodnost výpovědi dívky se snažil zpochybnit obhájce obžalovaného Jan Nosek. Poukazoval na to, že dál žije s matkou i s obžalovaným, který je stíhán na svobodě.

Dívka utrpěla podle znalců psychické sexuální trauma, po otčímovi žádá 150 tisíc korun odškodnění. Soud bude pokračovat výslechy znalců z oboru psychologie a psychiatrie.