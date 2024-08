Dítě ostříhala, další bila. Za fyzické tresty ve školce dal soud ženě podmínku

Krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl o vině vychovatelky. „Chovala se hrubě, nezajistila také v jednom případě hygienu. Také plácla dítě, nebo mu dala na zadek,“ uvedla v závěrečné řeči soudkyně.

Soudkyně upřesnila, že obžalovaná skutkovou podstatu týrání nenaplnila. Za přečin ohrožování výchovy dětí žena tedy obdržela trest na deset měsíců vězení, který se ale odkládá podmínkou na dva roky. Soud k tomu uložil trest zákazu činnosti na dobu čtyř let. „Polehčující byla dosavadní bezúhonnost obžalované, naopak přitěžující, že přečin spáchala na osobách bezbranných,“ uvedla také soudkyně.

Odsouzená také musí zaplatit několika rodinám dohromady desítky tisíc korun - jako náhradu za nemajetkovou újmu. Některé rodiny požadovaly větší částky, v takovém případě se mají obrátit na občanskoprávní soud.

Rozhodnutí o trestu je nepravomocné a všechny zúčastněné strany využijí zákonem danou lhůtu, ve které se mohou odvolat. V takovém případě by pak případ přešel na Krajský soud v Českých Budějovicích.

Státní zástupkyně byla při své závěrečné řeči tvrdší. „Byl naplněný zločin týrání svěřené osoby. Vzhledem k bezúhonnosti postačí trest na spodní hranici sazby – zkušební dobu čtyř let. Navrhuji další trest a to zákaz činnosti péče o děti,“ měla jasno státní zástupkyně při čtvrtečním pokračování soudního procesu.

V případu vypovídal například i svědek žijící v sousedství dětské skupiny. Ten řekl, že vychovatelky často velmi nahlas křičely, že to bylo až nesnesitelné a zaznělo třeba i slovo „spratku“. Faktem je, že i u soudu zaznělo, že se hrubého chování mohly dopustit také další vychovatelky. Obžaloba se však týkala pouze provozovatelky dětské skupiny.

O děti se starám jako o vlastní, hájila se vychovatelka

Podle obhájce naopak neexistuje jediný přímý důkaz o týrání. „Vyjádření rodičů mohla být tendenční,“ řekl obhájce. Podle znalce je obžalovaná osobou, která je vhodná pro to, aby vykonávala takovou činnost.

„Přijde mi líto, že do toho bylo tolik rodičů zatažených. Vždy se o děti starám jako o vlastní, tuhle práci mám ráda,“ přidala dnes u soudu žena.

Ta podle obžaloby v letech 2021 až 2023 týrala sedm dětí ve věku od dvou do tří let, o které se starala v dětské skupině. Státní zástupkyně uvedla, že žena děti několikrát uhodila přes ruku, ústa nebo zadek, když neposlouchaly, a posílala je samotné do oddělené místnosti, kde byly zavřené.

Spis uvádí, že žena děti také sprchovala studenou vodou, aby se uklidnily, a jednomu chlapci i ostříhala vlasy. Obžalovaná vinu před soudem opakovaně popřela. Cítí se nevinná a nesouhlasila s formulaci skutku ani s právní kvalifikací.

„Vždy jsem se k nim chovala jenom dobře a poskytovala jsem jim dostatek pohody. Jsem nevinná,“ prohlásila již koncem května, kdy projednání kauzy u krajského soudu začalo.

Pak ale přiznala, že v jednom případě plácla dítě přes ruku a jednou přes zadek. Obžalovaná dále poznamenala, že se ji snaží poškodit majitelka jiné dětské skupiny v Českých Budějovicích.