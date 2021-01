Prohlíželi jsme si rány a řvali, že nás probodnul, líčil zraněný u soudu

Lžeš, vykřikl obžalovaný při výpovědi muže zraněného při loňské bitce na českobudějovickém sídlišti Máj. Uklidnit ho musela až justiční stráž.

Rvačka ve Volfově ulici skončila vážným pobodáním tří účastníků a nyní ji rozplétá krajský soud. Soudci složitě zjišťují detaily střetu. Výpovědi svědků jsou totiž plné rozporů.

Obžalovanému 31letému Erikovi L. hrozí za pokus o trojnásobnou vraždu až dvacet let vězení, případně i výjimečný trest. Muž opakuje, že se noži jen bránil proti přesile útočníků.

Proces kolem krvavé rvačky z časného rána dne 25. května roku 2020 pokračuje od loňského listopadu. Ve čtvrtek vypovídal jeden ze zraněných a soudní znalec z oboru lékařství. „Zranění byla vážná a bez rychlé pomoci byli tito lidé ohroženi na životě,“ uvedl znalec Zdeněk Šenkýř.

Podle něj měli zranění v těle několik bodnořezných ran, z nichž některé zasáhly i vnitřní orgány jako játra a střeva. Údery nožem byly podle znalce vedené velkou silou, očemž svědčí i jeden zásah, který jednomu z nich přeřízl žebro.

Posudek Šenkýře je přitom v přímém rozporu s tvrzením obžalovaného, že noži jen máchal kolem sebe, aby útočníky zastrašil. Na pokyn předsedy senátu Jaromíra Hájka ukázal znalci, jak se noži oháněl. Ten rozhodně odmítl, že by tím způsobil natolik závažné následky.

„Před vchodem do domu byl křik, hrnuli se tam další lidé. Mohlo jich být kolem dvaceti. Když po pár minutách rvačka skončila, prohlíželi jsme si rány a řvali, že nás probodnul, aby zavolali sanitku. Přijela do deseti minut. Docela to bolelo,“ vypovídal jeden ze zraněných a soudu ukazoval jizvu na břiše.

Právě jeho popis incidentu rozzlobil obžalovaného. Po výkřiku lžeš vyskočil z lavice, až ho musela krotit justiční stráž. Od předsedy senátu Hájka dostal napomenutí s výstrahou, že příště ho vykáže ze soudní síně.

Rozsudek padne v únoru

Do průběhu bitky nevznesly jasno ani výpovědi mnoha účastníků, a dokonce ani záznamy kamer a amatérského videa natočeného na mobil, které zkoumali policisté. Na jednom záběru je sice vidět obžalovaný se zakrváceným nožem v ruce, ale útok s bodáním chybí.

Svědci vylíčili shodně pouze začátek incidentu. Obžalovaný, jenž byl účastníkem smutečního setkání v rodině bydlící v jednom z bytů paneláku, požádal tři neznámé muže na ulici o zapalovač. „Byli to cikáni, ale k nám nepatřili. Začali mi bezdůvodně nadávat, to mě naštvalo,“ popsal obžalovaný.

Po nadávkách a pošťuchování padlo mezi nimi pár úderů rukou, načež tři kamarádi začali neznámého honit kolem bloku domů. „Otevřeným oknem jsme slyšeli, jak olašsky volá o pomoc a křičí: oni mě zabijů,“ tvrdila matka obžalovaného.

Celá smuteční společnost se pak vyvalila před domovní vchod, kde se srazila s početnou skupinou protivníků, které zmobilizoval noční křik. Do sebe se pustilo nejméně dvacet lidí. Smuteční hosté se nakonec museli zabarikádovat doma před zdivočelým davem, který je chtěl potrestat.

Soud bude pokračovat začátkem února, kdy padne rozsudek. Veřejnost si incidentem znovu připomněla léto 2013, kdy sídliště Máj rozpálily protestní akce vyvolané rostoucí kriminalitou přičítanou Romům.

Atmosféra se zlepšila, když tam město zvýšilo bezpečnostní dozor, zavedlo více kontrol strážníky a bezpečnostní kamery. Jedna z nich je i ve Volfově ulici. Její záběry incidentu jsou ale pro soud nepoužitelné.