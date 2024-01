Za kuplířství i vykořisťování dělníků hrozí majitelům nočního klubu 12 let

Oba obžalovaní podnikali v Českých Velenicích. Ve městě u rakouských hranic si podle státní zástupkyně Daniely Přibylové pronajali noční klub, muž navíc vlastnil firmu na těžbu dřeva a opravářskou dílnu na stroje a nářadí.

Lesní dělníky a prostitutky podle obžaloby klamavě lákali do Česka, kde je omezovali na svobodě, krátili o výdělky a drželi v nevyhovujících podmínkách. Lesní dělníci pracovali hlavně na Sušicku až 16 hodin denně a dostávali plat 1 000 až 1 500 korun týdně. Prostitutky musely na baru klubu odevzdávat až polovinu tržeb.

Obžalobu hned na počátku manželé odmítli. „Dělníky jsem nedovážel, přijeli z Rumunska sami. Plat dostávali od kubíku zpracovaného dřeva, a ne za hodinu. Byli různí. Někteří odjeli do lesa, kde spali, prali se, opíjeli a já jsem tady ten špatný? Řeknu vám na rovinu, že už mám Rumunů někdy plný zuby,“ vypovídal s pláčem snědý podsaditý muž známý pod přezdívkou Johny.

Vyprávěl, že v Česku začal žít před 17 lety. Rozjel zde živnost na zpracování dřeva a spolupracoval se dvěma českými lesními firmami. Obstaral si těžké stroje a zpočátku zaměstnával své známé a příbuzné. Ojetiny nakupoval ve Francii nebo Německu.

Rumunské brigádníky většinou v počtu deseti lidí nabíral na práce až později a podle něj moc dobří nebyli. Zajišťoval jim ubytování, řidičské kurzy, zdravotní pojištění a zaškolování. Odmítl, že by žili v nehygienických podmínkách v jakési myší boudě. „Podmínky měli luxusní. Ale když hází zbytky jídla do bedny za boudou u lesa, tak myš přijde,“ vysvětloval obžalovaný.

V posledních letech se ale dostal do finančních problémů kvůli neplacení od odběratelů vytěženého dřeva, kteří ho pak expedovali třeba do Číny. Ztráty hradil ze svého, ale jeho brigádníků se to netýkalo.

Co se dělo na pokojích, o to se nezajímali

Osmatřicetiletý cizinec je navíc obžalovaný ze znásilnění prostitutky. To však také odmítá, protože v inkriminované době měl být v zahraničí. Navíc samotné znásilnění je podle něj nelogické.

Podobné to bylo i s nočním klubem. Aby ho s manželkou provozovali, je přesvědčila známá. Původně chtěli mít jen restauraci. Podnik ale prodělával, proto rozšířili služby i na ubytování. Co se dělo na pokojích, o to se nezajímali.

„Byla tam jen maximálně tak dvě děvčata, většinou všechna pendlovala po jiných okolních klubech. Platily na baru za ubytování a pití,“ popsala provoz o deset let starší spoluobžalovaná.

Oba odmítli také přestupek, že noční klub fungoval i v době karantény při covidu. Policejní kontroly jim nic nezakázaly a okolní kluby také normálně fungovaly, tvrdili manželé. Omylem se podle muže dostalo do obžaloby i nelegální držení kulovnice, kterou opravoval ve své dílně pro známého.

Předsedovi senátu Milanu Kučerovi nepřišli hned ve středu dva předvolaní svědci. Upozornil, že k dalším podobným případům využije všech dostupných prostředků. Soud pokračuje v pátek.