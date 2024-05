Plánoval zmrzačení bývalé družky, soudí muže. Známý si vše vymyslel, hájil se

15:00

Rozchod s družkou a matkou svého dítěte neunesl podle obžaloby šestačtyřicetiletý muž z Táborska. Ten si měl loni v srpnu za peníze objednat komplice, který by ji zmrzačil nebo znetvořil. Neunesl totiž podle žalobce pomyšlení na to, že by si mohla najít jiného muže. Případ začal řešit českobudějovický krajský soud.