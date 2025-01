Protivín nezákonně omezoval vystoupení zastupitele. Minuta nestačí, řekl soud

„Mému klientovi byl omezen prostor na zasedání zastupitelstva, nemohl vznášet dotazy a připomínky a byl mu vypnut mikrofon. Jedná se o nezákonný zásah a chceme, aby nebyla příště porušována práva klienta,“ uvedl Mrázův obhájce Martin Kukrál.

„Ještě se nám nikdy nestalo, že by minuta někomu nestačila. Za minutu toho namluvíte dvě A4. Zastupitelé se mohou navíc vyjadřovat opakovaně. Všechny materiály mají k dispozici sedm dní předem a mohou si dopředu zformulovat otázky,“ argumentoval starosta Protivína Jaromír Hlaváč a dodal, že při zásadnějších zasedáních zastupitelstva, kdy se například projednává rozpočet, nebývá délka příspěvku omezená.

„Není možné opakovaně mluvit o ničem a protahovat tím zasedání o hodiny. To by také mohli zastupitelé na zasedání přestat chodit a paralyzovali by tím město,“ namítl dále starosta.

Podle soudu však Mrázovi nebylo umožněno jeho připomínky a dotazy po uplynutí limitu jedné minuty dokončit, protože ho předsedající přerušoval.

„Bylo to nezákonné. Žalovanému se zakazuje, aby v tomto počínání dále pokračoval,“ uvedl v rozhodnutí soudu předseda senátu Petr Jiřík.

„Stanovený limit pro vyjádření zastupitelů s možností opakování umožňuje dialog, nikoliv nezávislý monolog více nezávislých stran,“ doplnil soudce.

Nejde o první soudní spor Mráze s vedení města. Na podzim se začal zabývat Mrázovou žalobou písecký soud. Podle něj mu město omezilo publikování příspěvků v radničních listech. Radnice se hájí tím, že listy vydaly dva Mrázovy texty velkého rozsahu, zatímco někteří další zastupitelé ještě ani prostor nedostali. Soudní spor ještě neskončil.