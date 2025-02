Pomáhal jsem chudým, tvrdí Rumun, který u hranic provozoval noční klub

Soud v Českých Budějovicích pokračuje už druhým rokem. Nedaří se totiž sehnat svědkyně, které zmizely zřejmě v některých státech Evropské unie. Podle rumunských policistů mění tyto ženy často adresy a pobyty.

Dokazování dnes pokračovalo formou videokonference s jednou zjištěnou bývalou prostitutkou. Do kamery vypovídala v budově rumunského soudu. Podle ní pracovala v Českých Velenicích v klubu Casanova a potom nepravidelně také v Německu.

Prostitucí se začala živit až v Čechách, kam ji v roce 2019 dovezl obžalovaný Mihai Ioan Tany Völkl přezdívaný Johny. Nočnímu klubu musela odevzdávat asi polovinu z honoráře. „Někdy jsem si vydělala až osm tisíc eur týdně. Průměrně jsem brala kolem 80 eur za jednu službu, bylo to podle stráveného času. Základ byla hodina na pokoji. Do Čech mě dovezl Johny s tím, že dostanu práci ve fabrice na plasty, a pak mě vysadil v klubu. Předtím jsem prostituci nedělala,“ uvedla svědkyně.

Klienti podle ní platili většinou barmanovi jménem Luciano nebo i Johnovi, kdy pak dostávala peníze za odvedenou práci podle smlouvy. Po půl roce se tržby zmenšily v souvislosti s pandemií covidu, a tak si přivydělávala ještě v jiném městě a také v Německu. Dnes je vdaná, žije v Rumunsku a prostituci už nedělá.

Podle osmatřicetiletého obžalovaného Johna si svědkyně vymýšlí. „Do Velenic přijela se svým pasákem a nechávala si platit za extra služby. Doma žila s dcerou v sociálním bytě a jako nezaměstnané jí hrozilo vystěhování. Ty holky strašně lžou, musel jsem dokonce vyhodit jednu bláznivou, která nás ohrožovala nožem,“ tvrdí obžalovaný.

Státního zástupce Milana Miškovského zajímala celková výše takto vydělaných peněz, kterou svědkyně nedokázala vyčíslit. Kromě zisků z prostituce jsou oba obžalovaní podezřelí také z vykořisťování najatých lesních dělníků, kteří podle spisu dostávali nízké platy a bydleli v nedůstojných podmínkách v Halámkách nedaleko Velenic.

Co se dělo na Českovelenicku, přirovnávají někteří policisté k otrokářství 21. století. Podle státní zástupkyně Daniely Přibylové dvojice dovezené brigádníky zaměstnávala v nedůstojných podmínkách. Pracovali v lesích až 16 hodin denně a dostávali za to jen tisíc až patnáct set korun týdně. Přespávali v provizorní chatě v Halámkách. Dívkám zase zatajili, že budou pracovat jako prostitutky. Obžalovaní to popírají.

„Dělníky jsem z Rumunska nedovážel, přijeli sami. Nabízel jsem jim luxusní podmínky, ubytování, řidičské kurzy. Přijeli z rumunských vesnic, kde žilo až 17 lidí v jedné místnosti. Posílali peníze domů,“ tvrdil u dřívějšího líčení muž s přezdívkou Johny.

Völkl je zároveň obžalovaný ze znásilnění jedné prostitutky a z nedovoleného ozbrojování. Soud musí zároveň prokázat, že pracovníky dovážel za vědomí své manželky pod klamavými sliby do Čech, kde je omezovali na svobodě, vydírali a zisky nezdaňovali.

Soud měl dnes pokračovat dalšími videokonferencemi se třemi pracovnicemi nočního klubu, jejichž pobyty ale rumunští policisté nejistili. Vypovídat má také několik lesních dělníků.