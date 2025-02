Anabolika pašovali z Moskvy, vydělali 10 milionů, viní obžaloba dva Čechy

Podle policistů se k nám dostávala tato anabolika tajně po několik let jak osobní leteckou přepravou, tak i diplomatickou cestou, a to po silnicích z Českého domu Moskva, jehož činnost skončila v roce 2023 na protest proti ruské agresi na Ukrajině.

Obžalovaným hrozí za zločin výroby a jiného nakládání s látkami s hormonálním účinkem pět až 12 let vězení. Podle státního zástupce Milana Miškovského s látkami obchodovali několik let a obohatili se jejich předraženým prodejem nejméně o 10,5 milionu korun. Odběratele měli v jižních Čechách, na Brněnsku a v Praze.

Dvojici sledovali kriminalisté z národní protidrogové centrály a zadrželi ji v roce 2024. Při domovních prohlídkách našli u jednoho z obžalovaných v Budějovicích sklad anabolik. Obžalovaní přiznali prodej podle seznamu odběratelů, ale odmítají, že zboží nakupovali v Rusku a že se na prodeji obohatili.

„Přiznávám, že anabolika uvedená v obžalobě jsem v Česku prodával. Ale bez zisku a v Rusku jsem je nenakupoval,“ prohlásil 43letý Libor Kodytek. Stejně mluvil i jeho o sedm let mladší spoluobžalovaný Filip Vastl.

Cesty do Moskvy i několikrát měsíčně

Prodávání steroidů desítkám odběratelů, jak je zachytila policie pomocí výpisů z mobilních telefonů a bankovních převodů, tak nebude senát znovu rozebírat v rámci dokazování. Doznání obžalovaných v této části přijal.

Soud proto v úterý pokračoval čtením listinných důkazů, které se týkají hlavně informací od kriminalistů. Ti zjistili ze zabavených telefonů, že oba muži byli napojeni na pracovníky Českého domu Moskva, hlavně na jeho bývalého ředitele. Kontakt na něj měli uložený pod heslem Jiří Rusko. S mužem se i setkali.

Dealeři se zajímali podle policistů hlavně o cesty aut ministerstva zahraničních věcí z Moskvy do Prahy, která převážela různý náklad včetně výstavních exponátů, dárků a suvenýrů.

Podle znalců byla anabolika s hormonálními účinky vyrobena v Ruské federaci, na obalech měla nápisy v azbuce. Cesty kontrabandu vedly do Česka hlavně přes Lotyšsko a Polsko, letecky pak z moskevského letiště Šeremetěvo do Prahy. Z výpisů letenek kriminalisté zjistili, že oba obžalovaní cestovali od roku 2013 mezi Prahou a Moskvou ve stovkách případů, někdy i několikrát do měsíce.

Soud bude pokračovat ve středu, kdy pravděpodobně ukončí dokazování.