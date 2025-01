Zraněné batole umíralo, matka a druh si domlouvali alibi. Žena dostala devět let

Událost se stala v roce 2021 v bytě ve vesnici v jihočeském pohraničí, kde žila třicetiletá žena se svými dvěma dětmi a partnerem. Mladší z holčiček odvezla záchranka z bytu 3. prosince dopoledne s těžkým zraněním hlavy. Po několika hodinách zemřela na otok mozku a krvácení do něj.

Z dvojice dospělých se žádný k útoku na dítě nepřiznal, druh obžalované před zahájením procesu po policejním vyšetřování v loňském říjnu zmizel a byl souzený jako obžalovaný na útěku.

Soud měl těžké rozhodování. Znalci sice bezpečně určili mechanismus zranění i příčinu smrti, ale svědky útoku byli jen obžalovaní a tříletá dívka. „Po pečlivém dokazování se nám nepodařilo zjistit, kdo z obou zaútočil,“ uznal předseda senátu Milan Kučera.

Největší trestní odpovědnost nakonec přiznal matce, která má k dítěti rodičovskou povinnost. Podle znaleckých posudků a výpovědí dalších svědků museli o těžkém zranění holčičky vědět oba, ale s přivoláním pomoci otáleli a místo toho se snažili vykonstruovat účelové alibi.

Dítě mohlo přežít, ale pomoc přišla pozdě

Podle lékařů se dostalo batole do jejich péče až za více než 12 hodin. Pokud by byla pomoc rychlejší, mohlo dítě úraz přežít. Do nemocnice se dostalo s hematomy na obličeji, které nasvědčovaly o úderech pěstí. Další zranění mozku způsobil náraz zadní částí hlavičky o tvrdou podložku. Dítě v té době samostatně nechodilo a většinu času trávilo v postýlce.

Podle obžalované, která několik soudních jednání vynechala, protože porodila další dítě, je za vším její partner. „Jsem vina tím, že jsem nechala dítě na hlídání někomu, komu jsem neměla,“ tvrdila několikrát.

Žena zjevně labilní povahy vypovídala, že dítě osudný den nakrmila hned po probuzení mlékem a odskočila si na kávu k sousedce, zatímco její partner teprve vstával. Po několika minutách uslyšela od něj křik, že holčička chroptí.

Jinou časovou osu popsali znalci. Zranění nastalo podle nich už předešlý den a stopy v žaludku dítěte žádné krmení neprokázaly. „Obžalovaná neříkala pravdu. Zatímco holčička umírala, oba dospělí řešili alibi a domlouvali si, jak zahladit stopy,“ konstatoval Kučera.

Řešili jen drogy a zábavu

Smrt batolete bylo jen vyústěním poměrů v domácnosti. Svědci ji popisovali jako byt plný odpadků a špíny, dospělí se zajímali jen o zábavu, shánění marihuany a žili ze ženiných přídavků na děti. Muž byl navíc odsouzený za krádeže a neplacení alimentů na jiné děti a čekal ho nástup trestu.

Smrtelné zranění dítěte sice nebylo přímým úmyslem, ale způsobil ho následek nepřiměřeně výchovného prostředku. Podle psychiatrického posudku trpí obžalovaní poruchou osobnosti, agresivitu u nich může vyvolat nedostatek drog.

Kvůli neprokázání hlavního viníka navrhovali obhájci pro oba obžalované zproštění obžaloby, což soud nepřijal a přiklonil se k návrhu státního zástupce Milana Miškovského. Ten požadoval pro ženu trest nad spodní hranicí, sazba je osm až 16 let, a pro muže trest za neposkytnutí pomoci, který je až dva roky.

Obžalované navíc uložil zaplatit milion korun jako odškodnění pro šestiletou sestru zemřelé, která je u pěstounů. S nárokem na odškodnění odkázal krajský soud k civilnímu řízení biologického otce zemřelé, který se o náhradu škody sice ucházel, ale své dítě ani neznal.

Žena navíc čelí další obžalobě, že po svém přestěhování na Mladoboleslavsko zanedbávala své tři děti, které jí soud nakonec odebral a zařadil do přechodné pěstounské péče.