Nejprve se musí pečlivě autem s plošinou zajet téměř až ke dveřím radnice. Pak neméně pečlivě do kusů koberců a látek obalenou sochu, která leží na dřevěné paletě, dostat z korby nákladního auta do vestibulu radnice.
Tam se pak postaví mobilní jeřáb, díky němuž pětice mužů po centimetrech Samsona zvedá nejprve do vzpřímené polohy a pak na podstavec. Za hodinu a půl je hotovo.
Po pěti měsících se v úterý na své místo vrátil originál sochy Josefa Dietricha, a to do vestibulu českobudějovické radnice. Samsona zapůjčilo město do Prahy na výstavu Vltava slavná a splavná. Jedna z budějovických dominant zdobila expozici v Jízdárně Pražského hradu od loňského září.
„Na výstavu přišlo přibližně čtyřicet jedna tisíc návštěvníků, což je pěkné číslo. Je to návštěvnost většího zámku v naší správě za celou jednu sezonu,“ podotkl před příjezdem Samsona Petr Pavelec, ředitel územní památkové správy v Českých Budějovicích NPÚ. „Ohlasy jsou z 99 procent pozitivní. Ti, kteří mají k Vltavě svůj vztah, byli nadšení. A možná i díky právě budějovickému Samsonovi,“ pousmál se památkář.
Začátkem srpna loňského roku přes tunu vážící originál skulptury odborníci pečlivě zabalili a nakládali jí do přistaveného nákladní auta. Samson České Budějovice opustil vůbec poprvé, a to po 300 letech.
V úterý se zase navrátil a lidé si jej mohou opět prohlížet při vstupu do historické budovy radnice. Řada kolemjdoucích s dětmi se přímo u vykládání sochy zastavovala a sledovala práci odborníků.
|
Budějovice jsou bez Samsona. Originál sochy poprvé po 300 letech opustil město
„Vltava slavnou a splavnou jsem osobně viděla několikrát. Pro nás patrioty to byla výstava s krásnou možností si připomenout například současná i historická vodní díla či se podívat na výtvory spisovatelů, malířů či hudebních skladatelů, kteří se nechali řekou inspirovat. Pro mně bylo třeba překvapením, že Adalbert Štifter o Šumavě nejen psal, ale i maloval. Navíc tam náš Samson působil opravdu majestátně a mohli jsme si jej pořádně zblízka prohlédnout,“ potěšilo primátorku města Dagmar Škodovou Parmovou.
|
7. srpna 2025
Originál Samsona, který Dietrich vytvořil mezi lety 1724 a 1726, zdobil stejnojmennou kašnu ve středu hlavního českobudějovického náměstí až do roku 1990. Od té doby je vrcholu barokní fontány kopie sochy. Ta také v létě tryská vodu. Originály Samsona se lvem a čtyř chrličů jsou pak k vidění ve vestibulu a nádvoří radnice. Kamenné kopie vytvořil akademický sochař Ivan Tlášek.