Seniorka přišla o tisíce, policie opět varuje před energetickými šmejdy

Podvodník důvěřivé ženě tvrdil, že přišel provést revizi dodávek energií. Za službu si nechal zaplatit a kromě toho v jejím bytě ukradl dalších několik tisíc korun. Policie proto znovu varuje před takzvanými šmejdy.

Muže se při činu nepodařilo dopadnout. „Podvodník navštívil dva byty seniorů v krajském městě a zkoušel pod záminkou provedení revizí dodávek energií získat peníze. Nejprve zkusil oklamat dvojici v ulici Jana Masaryka, kde úspěšný nebyl,“ popsala policejní mluvčí Lenka Krausová.

Druhý pokus už se mu ale podařil, o hodinu později totiž pronikl do bytu seniorky v Zachariášově ulici.

„Muž si řekl o odměnu za provedenou revizi. Navíc využil nepozornosti poškozené a z bytu odcizil několik tisíc korun. Je možné, že navštívil více domácností. Proto policisté žádají ty, u kterých zazvonil a zkoušel získat pod různými legendami peníze, ať se jim ozvou na linku 158,“ informovala Krausová.

Svědci mohou volat i přímo budějovickým policistům na telefonní číslo 974 226 700. Událost se stala minulý týden.

Podvodník byl vysoký asi 175 centimetrů a vypadal zhruba na 50 let. Měl čepici s modrými proužky a výrazné hnědé pracovní boty. Mluvil česky a měl světlou pleť a oholenou tvář.

„Nepouštějte si domů cizí osoby. Pokud se vám někdo představí jako zástupce úřadu či firmy, všechno si raději ověřte a do dané společnosti zavolejte. Nikomu nic nepodepisujte a nedávejte peníze. Podvodníci zkouší různé historky a záminky, aby se k vám domů dostali,“ vyzvala mluvčí.

Není to tak dávno, kdy takzvaní šmejdi řádili i v nedaleké Třeboni. Místní strážníci v reakci na případy z Českých Budějovic proto varovali obyvatele.

„Setkávali jsme se s tím běžně. Chodili za seniory a často se objevovali na sídlištích. Vymýšleli si báchorky o odečtech elektroměrů a nabízeli různé zboží. I kvůli zkušenosti z Budějovic jsme chtěli zabránit podobným případům a upozornili jsme občany předem. Chceme tomu předejít, než se něco stane,“ vysvětlil velitel městské policie Vladimír Školka.

Jeho příspěvek na facebookovém profilu strážníků sdílelo více než 120 lidí. „Začátkem tohoto roku stoupla aktivita podobných podvodníků, kteří se pod různými záminkami snaží dostat do vašich domovů. Cílem jsou vaše peníze a odporné je, že svoji pozornost zaměřují především na seniory, nejlépe osamocené,“ varoval.

Firma EG.D informuje předem

Stále se opakující taktika strážníky nepřekvapuje. „V posledních dnech byly takové případy v sousedních městech. Záminkou jsou nejčastěji odečty vodoměrů nebo elektroměrů. Buďte opatrní, cizí lidi do bytů nepouštějte, a pokud budou neodbytní, volejte nás na lince 156,“ napsal v příspěvku Školka a vyzval, ať si zprávu řeknou i sousedé mezi sebou.

Důvodů k opatrnosti je nyní víc. „Od Nového roku začali lidé vídat část našich pracovníků v nových barvách a s nový logem. Značka E.ON Distribuce se totiž přejmenovala na EG.D. Podle našich zkušeností předpokládáme, že této situace budou chtít využít i takzvaní energošmejdi. Ti lidem namlouvají například to, že E.ON v České republice končí a zákazníci si musí vybrat jiného dodavatele energie. Není to pravda a lidé by měli být ostražití,“ upozornil mluvčí E.ON Roman Šperňák.

Pokud mají zákazníci jakékoli pochybnosti, mohou si podle něj na infolince ověřit, že dotyčný příchozí skutečně pracuje pro energetickou společnost.

„Každý náš obchodní zástupce má identifikační kartu se jménem a jeho totožnost si lidé mohou ověřit na zákaznické lince 800 773 322. Týká se to i odečítačů elektroměrů, kteří za společnost EG.D chodí od začátku roku 2021 stavy odečítat. Obecně platí, že v případech, kdy je k tomu nutná přítomnost zákazníka, ho informujeme v předstihu upozorněním ve společných prostorech domu i informací do schránky, kdy k plánované kontrole stavu elektroměru nebo plynoměru dojde,“ popsal Šperňák.

Od Nového roku toto upozornění není od společnosti E.ON Distribuce, jak byli lidé na jihu Čech a v dalších regionech zvyklí. Dorazí od EG.D. „Po opsání stavu měřidel pracovník odchází a od zákazníka nepotřebuje podepsat žádný dokument, předložit doklad totožnosti a nikdy nemá ani právo žádat fakturu za elektřinu či plyn,“ zdůraznil Šperňák.

Firma navíc nově v případě, kdy je zařízení v bytě, nabízí možnost samoodečtu. Návod najdou zájemci na webových stránkách firmy E.ON, kde je online formulář.

„Na podzim minulého roku jsme do své sítě na Písecku nainstalovali prvních 1 100 takzvaných smart meterů, které data o spotřebě posílají samy. U nich už není návštěva odečítače vůbec nutná. V letošním roce přibudou další tisíce těchto zařízení,“ dodal mluvčí.