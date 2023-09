Z Budějovic se na dovolenou bude létat dál, i když Smartwings mizí z letiště

Cestovní kancelář Čedok, která zájezdy z Letiště České Budějovice zatím jako jediná pořádá, už ve středu reagovala, že nasmlouvá nové dopravce.

„Nabídku destinací a zájezdů na léto 2024 připravujeme podle oznámených plánů. Prodej zájezdů jsme spustili už letos v polovině srpna. V tuto chvíli už máme pro naprostou většinu chystaných destinací z menších regionálních letišť na příští léto zajištěného jiného dopravce,“ potvrdila Kateřina Pavlíková, mluvčí Čedoku.

Ujistila, že odlety z jihu Čech budou klientům nabízet i v další letní sezoně, first minute rezervace pokračují. Stejně tak je to i u zimních letů do Egypta.

Kancelář spolupracuje s různými aerolinkami. „Už letos jsme létali s Corendon Airlines nebo s Air Cairo, využíváme i pravidelné linky s Air Montenegro nebo s Ryanairem. Na zimu máme LOT i Neos. Vždy se hledá nejlepší alternativa,“ upřesnila Pavlíková na sociální síti X.

Smartwings svůj odchod z regionálních letišť v Českých Budějovicích, Karlových Varech a Pardubicích vysvětlila nedostatečným zázemím. „Společnost Smartwings bude v příští letní sezoně provozovat lety ze tří českých letišť – z Prahy, Brna a Ostravy, tedy z letišť, kde má společnost dlouhodobě základny včetně technicko-provozního zázemí, a pro společnost provozování letů z těchto letišť dává větší ekonomický smysl,“ oznámila mluvčí dopravce Vladimíra Dufková.

Na situaci reagoval také hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS). Letiště totiž patří právě kraji. Rozhodnutí Smartwings považuje za nefér k obyvatelům dotčených krajů. O lety z Budějovic byl navíc letos obrovský zájem.

„Náplní takového dopravce by asi mělo být létat a mít plno. Na našem letišti jsme s Čedokem nabídli tuhle sezonu každý odlet s plně obsazeným letadlem. Takže příští rok bude letů mnohem více a do více destinací, a to už od února,“ upozornil hejtman Kuba.

Hejtmanství od Smartwings žádné zdůvodnění nedostalo, informaci získalo až od cestovní kanceláře. Kuba respektuje obchodní rozhodnutí firmy, ale zároveň připomněl, jak si ta samá společnost v době covidu nechala od státu vyplatit například kompenzaci přes 70 milionů korun.

„To znamená od všech, kteří platí daně,“ pokračoval hejtman. Dále zmínil i dvoumiliardový úvěr, za který ručil stát. „A to je to, co mě štve. Když potřebuje něco firma, tak ‚státe, pomoz nám‘. Ale jakmile to klapne, tak to už jsme zase jen soukromá firma a do našich rozhodnutí vám jako státu, samosprávám a lidem nic není,“ zdůraznil Kuba.

Bez ohledu na aktuální situaci rozšířil Čedok ještě v září svou nabídku pro Letiště České Budějovice. Letos odtud zájemci vyrazili na bezmála tři desítky zájezdů. Příští rok by to mělo být mnohem více. Spuštěný je například prodej do egyptské Taby na Sinajském poloostrově u Rudého moře. První let má odstartovat už 2. února. Termíny budou pokračovat každý týden až do poloviny května.

„O odlety z Budějovic byl v létě rekordní zájem, proto jsme se rozhodli přidat první destinaci i na zimu,“ oznámil Stanislav Zeman, generální ředitel Čedoku. Pro přílet do Egypta musejí turisté předložit cestovní pas s platností alespoň šest měsíců.

Dále se bude z jihu Čech opět létat do Antalye v Turecku, na řeckou Krétu i Rhodos, nově také do bulharského Burgasu a do Tuniska na Enfidhu.

Na letišti se zajímají logicky i o cargo provoz, což v nedávném rozhovoru potvrdil i jeho šéf Ivan Trhlík. „Patří to k tomu, ale cargo není sebespásné. Není vůbec jednoduché ho zajistit. Ale českobudějovické letiště má výhodu, že tu bude brzy dálnice, jeho poloha je vynikající. Není přímou konkurencí Vídně a Lince. Strategický plán rozvoje je stanovený reálně, byť to nebude jednoduché. U letectví je velká nepředvídatelnost vývoje. Buď musíte mít spoustu linek, anebo k tomu doplňkové činnosti, které ale musí být dobře promyšlené,“ vysvětlil Trhlík.