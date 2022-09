V Budějovicích hledají projektanta, který připraví Sluneční ostrov u Vltavy

Ve Vltavě v Budějovicích si mohou obyvatelé zaplavat třeba u Lučního jezu nedaleko stadionu Dynama a pak za Strakonickou. Na obou spíše skromnějších, ale příjemných místech jsou mola i malá pláž. Časem má však u řeky přibýt mnohem větší prostor pro koupání a odpočinek. Bude na Jiráskově nábřeží kousek od areálu SKP u Pražského sídliště. Nabídne relaxační zónu pro stovky lidí a název projektu zní Sluneční ostrov.

Loni zástupci radnice představili první plány a studii. Teď hledají projektanta, který zpracuje kompletní dokumentaci až po tu prováděcí. Na zatím posledním jednání radní potvrdili, že už vyhlašují výběrové řízení. „Smlouvu s projektantem bychom mohli podepsat v listopadu,“ upřesnil náměstek primátora Juraj Thoma.

Upozornil, že tato akce je součástí velké strategické studie Město a voda. Ta řeší zvýšení atraktivity obou budějovických řek a přiblížení k vodě od mostu přes Malši v Mánesově ulici až po Vltavu u Pražského sídliště.

Thoma předpokládá, že zpracování dokumentace nebude dražší než dva miliony korun plus DPH. „Na práci bude mít projektant 455 dní,“ zmínil náměstek primátora Ivo Moravec.

První studii a podklady vytvořil českobudějovický ateliér A8000, který pracoval i na Městu a vodě 2020. „Poblíž SKP má Vltava nejširší koryto a nepůsobí vůbec jako městská řeka. Proto bychom chtěli nabídnout něco jiného. Místo pro koupání a celkově mnohem lepší využití prostoru. Věřím, že by to mohlo lidi hodně bavit, především ti ze sídliště to budou mít kousek. Nyní tam vazba s řekou vůbec nefunguje,“ vysvětlil už dříve Petr Hornát, tehdy architekt ateliéru A8000. Nyní působí jako vedoucí krajského odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu.

Řeka má mít po úpravách v těchto místech slepé rameno, vzniknout má pláž, lávky na ostrůvky a další zajímavosti a atrakce.

To vše dohromady vytvoří zcela nové místo pro odpočinek a relaxaci. První odhady byly, že by mohlo být hotovo v roce 2024. To však není pravděpodobné, protože teprve na začátku toho roku bude kompletně hotová projektová dokumentace. Pak se bude soutěžit zhotovitel, který se pustí do samotných prací.

Otázkou také je, zda budou mít Budějovičtí v následujících letech dostatek financí na podobné investice i s ohledem na rostoucí ceny energií a zdražování.

U řek se chystají další vylepšení

Zásadní budou také stanoviska Povodí Vltavy a dalších orgánů, která napoví, co všechno je vlastně možné v této lokalitě vytvořit. Velkým tahákem by mohla být i úplně nová stezka.

„Vznikla by na levém břehu řeky. Díky tomu by se podařilo propojit již existující části mezi Husovou třídou a mostem pro cyklisty a chodce,“ přiblížil Hornát. Nedaleko by také v budoucnu mohla vést lávka pro pěší a cyklisty, která by překlenula Vltavu i rušnou silnici a končila až u výstaviště.

Projekt Město a voda počítá i s úpravou Zátkova nábřeží u Malše v centru města, kde by měla vzniknout náplavka podobně jako v Praze, kam lidé míří za zábavou.

Celkově se prostor kolem obou řek v posledních letech hodně mění a obyvatelé u nich tráví více času. Rychle si oblíbili především koupací mola, která jsou na několika místech Vltavy i Malše. Populární jsou také lavičky nad vodou na slepém rameni, kde tedy stále chybí přidat ještě jednu sadu pro posezení.

Nové je i takzvané vývaziště pod Dlouhým mostem, kde je kromě stání pro lodě i dostatek prostoru pro posezení. A vzniká také nová náplavka u Malše, tato změna je součástí obnovy parku v Dukelské ulici. S přiblížením k vodě počítá i projekt rekonstrukce nedalekého KD Slavie.