Průlom na Složišti. Sportovní areál akademie Dynama převezme kraj, pak ho opraví

Pozemky jsou města České Budějovice, to má s akademií uzavřenou dlouhodobou smlouvu o pronájmu. Ta je nastavená tak, že se radnice k areálu prakticky nemohla dostat, pokud k tomu nedá souhlas také druhá strana. Poté, co na začátku ledna Vladimír Koubek znovu převzal klub, rychle došlo i na schůzku s městem a krajem. A dohoda je na světě.

Informaci potvrdil jak Koubek, tak náměstek primátorky Petr Maroš a rovněž jihočeský hejtman Martin Kuba (oba ODS). Mohou tak začít dělat kroky, které povedou k faktickému převodu. Trvat to bude pravděpodobně pár měsíců.

„Jako kraj odkoupíme za odhadní ceny od SK Dynamo a akademie všechny stavby v areálu Složiště. Tedy všechny budovy i hřiště. Díky tomu konečně odblokujeme rozvoj tohoto unikátního areálu. Umožní nám to do něj investovat. Dál ho rozvíjet, renovovat a budovat tam další zázemí pro lidi a sportovce z celého kraje, ale i volnočasové aktivity Budějčáků. Začínáme pracovat na všech právních krocích nutných k převodu,“ informoval hejtman Kuba.

„Kdybychom už stihli připravit materiál pro zastupitele na jednání na konci února, bylo by to skvělé,“ zmínil Petr Maroš. Zatím nepadaly konkrétní částky, za které se bude areál převádět. To musí nejdříve někdo vyčíslit. Většina objektů na pozemcích je akademie, hlavní budova se šatnami pak Dynama a. s.

Vedení města by s právníky připravilo smlouvu, na základě které by pak areál získal Jihočeský kraj, ale pozemky by dál byly Budějovic. Akademie by tam pak stále naplno působila a za využívání hřišť a dalšího zázemí by platila nájem. Tak je to i u mnoha jiných sportovních zařízení, které jsou ve vlastnictví města, například u hokejové Budvar arény.

„Samozřejmě bychom chtěli dát co nejdříve do pořádku první a druhou hrací plochu,“ upřesňuje další postup náměstek primátorky. První opravy by se mohly stihnout ještě letos.

Dříve bylo k dohodě obou stran daleko. „Nikdy jsem k převodu Složiště na město nebo kraj nebyl oficiálně oslovený. Pouze na jedné dozorčí radě se o tom debatovalo asi pět minut. Nikdy jsem se tomu ale nebránil,“ dodal Koubek.

Umělé trávě končí certifikace

V areálu jsou čtyři travnatá hřiště. Jedno slouží pro zápasy, na druhém trénuje ligový A tým a pro 18 mládežnických celků zbývají dvě plochy s přírodní trávou. Povrchy jsou však už dávno za dobou životnosti.

Jsou tam také dvě hřiště s umělou trávou – jedno menší, druhé velké. Na tom menším se povrch propadl a vzniklo tak nebezpečné místo. Na hřišti klasických rozměrů je také vidět opotřebení. Nechybí díry, časté jsou záplaty. To vše potřebuje opravit či vyměnit. Větší hřiště navíc ztratilo potřebnou certifikaci, kterou potřebuje znovu získat.

Vypadá to, že v nejbližší době pro mistrovské zápasy k dispozici nebude. „Teď neumím říct, jak to s ní bude dál. Všechno chce svůj čas. Ale je pravděpodobné, že oficiální utkání se na ní nebudou moct hrát. Výměna celého povrchu znamená zhruba šest až osm milionů korun,“ podotkl staronový majitel.

„Je mi z toho smutno. V Dynamu jsem přes čtyřicet let, od začátku jsem na Složišti dělal údržbáře. Teď už v této pozici nepůsobím, ale v areálu jsem tak obden. Situace áčka v lize je hrozná, ale zachraňme mládež,“ vyjádřil se před Vánoci pro iDNES.cz člen síně slávy klubu Jiří Vlček.

V horizontu zhruba pěti let by v areálu vyrostla další fotbalová hřiště, znovu by začala fungovat nafukovací hala, nebo by se rovnou postavila nová - zděná. Na spoustu věcí už jsou i zpracované studie a projekty.

Zároveň by se dalo vše propojit s vedlejším areálem, kde funguje florbalový klub FBC Štíři České Budějovice. Nyní je tam dětské hřiště, dětská lezecká stěna či pumptrack. „Určitě je to velmi dobrá zpráva, aby se celé území mohlo dále rozvíjet a přibývala tam další sportoviště,“ reagoval prezident Štírů Jiří Kratochvíl. Pro tento klub by bylo vyvrcholením jejich snah, pokud by se tam podařilo postavit sportovní halu také pro florbal a další sporty. I na tento objekt je tam prostor a rozvojové projekty s ním počítají.

Obrat v situace kolem tréninkového areálu je zásadní pro rozvoj fotbalové akademie Dynama. „Jde mi o děti, které tam vychováváme. Hřiště jsou starší, neinvestovalo se do nich, tak se to musí projevit. Pokud chceme mládež posouvat, je to nutné,“ ví Petr Benát, výkonný ředitel akademie.

Je důležité připomenout že vlastníkem Dynama (nikoli akademie) je znovu Koubek, který v červenci svůj podíl prodal Daliboru Jirkovi. Jelikož podle Koubka nedošlo k vyrovnání všech závazků, usiloval o to, aby Dynamo (nikoli akademie) opět patřilo jemu. To se na začátku ledna stalo. Nicméně dohady mezi současným i bývalým vlastníkem tím ještě nemusí úplně končit.