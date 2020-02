Stížnosti na chování ohrozily slavnosti piva. Nakonec akce v sadech zůstane

Více než dvacet pivovarů nabízí okolo šedesáti druhů piv. Atmosféru dotvářejí kapely vystupující v hudebním pavilonu. Slavnosti piva a gastrofestival Písek se loni v září v Palackého sadech konaly posedmé a o jejich oblíbenosti svědčí počet návštěvníků. Podle organizátorů je za celkovou dobu pořádání akce navštívilo zhruba 90 tisíc lidí.

Jenže po loňském ročníku začaly kromě pozitivních ohlasů na sociálních sítích kolovat také fotografie s pomočenými stromy a polámanými květinami v parku.

Když se pak loni v prosinci zastupitelé zaobírali žádostí o dotaci pro tuto akci na letošní rok, rozhodli se ji schválit ve výši 296 tisíc, ale s připomínkou, že se má konat jinde. Nejlépe v lokalitě Výstaviště. Nakonec však zůstanou v sadech.

Podle předsedy spolku Prostor pro všechny Robina Mikušiaka, který akci pořádá, by ale přesunutí z historického centra na druhý břeh Otavy s velkou pravděpodobností znamenalo zánik slavností. Snížila by se totiž jejich návštěvnost a opadl by i zájem prodejců.

„Kontaktovali jsme dost stánkařů a oni řekli, že nevědí, jestli by přijeli, protože to místo pro ně není atraktivní. Bez nich akce zanikne. Co se hygieny týče, obávám se, že na Výstavišti lidé mobilní toalety nebudou využívat už vůbec a budou močit mnohem víc, kde je napadne, než v parku,“ popsal Robin Mikušiak, který se na město obrátil v únoru s žádostí o přehodnocení a zrušení usnesení o změně místa konání akce.

Mikušiak navrhl také opatření, jež by měla přispět k většímu pořádku v parku. „Chtěli bychom toalety rozdělit do tří míst, aby je každý, kdo se po parku pohybuje, měl v pohodové docházkové vzdálenosti. Na sociálních sítích a prostřednictvím tištěných médií požádáme před konáním akce lidi, aby se chovali mnohem slušněji, a vytipovali bychom nejvíce zasažené stromy, ke kterým pánové chodí na ‚toaletu‘. Obsypali bychom je v pátek pilinami, v sobotu ráno bychom je odvezli, nasypali nové a moč by se tak nedostala do země a zůstala by v pilinách, které bychom zlikvidovali,“ popsal.

Současně připomněl, že právě jejich spolek se snažil o ochranu životního prostředí i dříve. Třeba tím, že začal využívat vratné kelímky, které se neodvážejí na skládku.

Pivní slavnosti jsou kulturní, nebo komerční akce?

Nápad s pilinami se ale některým zastupitelům nejevil jako nejlepší. Největší debata se pak točila kolem otázky, zda jsou slavnosti piva spíše kulturní, nebo komerční záležitostí a jestli je vhodné ji pořádat v Palackého sadech.

„Nemyslím, že pití piva je kulturní záležitost. Pokud se plánuje v Palackého sadech folklor, tak už se dá předpokládat, že lidé, kteří na vystoupení přijedou, nebudou chodit močit na stromy v takovém rozsahu jako při pivních slavnostech. Folklor vede k tanci, pivo k čurání, je to tak,“ řekl například zastupitel za Piráty Josef Soumar.

Dodal, že kompromisem je už to, že město akci akceptuje. „Ale ne na místě, které je památkově chráněno a dochází k jeho devastaci. Pokud máme v Písku jiný prostor, kde ji můžeme pořádat, pojďme ji pořádat jinde,“ podokl Soumar.

Opačný názor měl Michal Čapek (ANO). „Podle počtu návštěvníků hodnotím tuto akci jako velmi zdařilou. Kdyby nebyla, lidé by tam nechodili a stánkařům a pivovarům by se sem nevyplatilo jezdit. Primárně ji mají hodnotit ti, kteří ji navštěvují, ne ti, kteří ji nemají rádi. Je to stejné, jako kdyby se mi nelíbil v Palackého sadech folklorní festival, výskání, křepčení, nebudu je kvůli tomu posílat jinam. Každý může za kulturu považovat něco jiného. Běžte do Německa na Oktoberfest říct, že jsou to burani a mají jít někam za Mnichov,“ oponoval Čapek.

Lukáš Nebes z ANO se přidal s tím, že jestliže jsou akce podobného rázu pro park škodlivé, mělo by město přijmout taková opatření, aby se tam nekonaly žádné.

„Nemůžeme se chovat diskriminačně, zakázat jednu a ostatní tam nechat. Stejně tak si nedovolím vzkázat účastníkům pivních slavností, vy se neumíte chovat, vy půjdete do letňáku, zatímco návštěvníci ostatních akcí jsou slušní a můžou být v parku,“ prohlásil Nebes.

Po dlouhé diskusi se ale nakonec zastupitelé rozhodli změnit své prosincové rozhodnutí. V září se tak Palackého sady opět zaplní stánky a milovníky piva.