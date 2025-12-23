Organizace se soustředí na interaktivní výstavy, herní instalace a kreativní programy pro děti i dospělé, které propojují vzdělávání, umění a zážitkovou kulturu. Návštěvníků by mohlo být více, ale program má omezenou kapacitu. Lektoři se věnují hostům v časových blocích.
„Nastávaly dny, kdy bychom program vyprodali i několikrát, ale jde nám především o komfort a kvalitu zážitků pro návštěvníky,“ vysvětlil ředitel Adam Langer.
Ve Sladovně se zaměřují hlavně na děti a mládež. Mezi nejoblíbenější a nejnavštěvovanější výstavy letos tradičně patřilo Mraveniště. Vedení instituce pracuje na jeho mobilní verzi, se kterou by chtěli vyrazit i do zahraničí. Důležitou roli však sehrály také Malý princ, HRAna sebe, stálice Pilařiště a Animárium.
„Významný posun v rozvoji konceptu jsme navíc zaznamenali v Malé galerii. Celkově byla nabídka velmi pestrá a komplexní a vnímáme, že je o naše výstavy a programy velký zájem, což nás těší,“ poznamenal Langer.
Na příští rok tam chystají například ateliér Radka Pilaře, který by v dubnu 2026 oslavil 95 let. Rozjíždí se projekt Laboratoř sebe.
„Kromě toho připravujeme také festival Pískoviště, tentokrát s tématem archeologické návštěvy z budoucnosti. Určitě je na co se těšit,“ dodal Langer.
Sladovna se netají svými ambicemi dosáhnout návštěvnosti až přes 100 tisíc návštěvníků. To ale závisí na tom, jak se povede navýšit kapacitu objektu, kde sídlí. Své vize představila v dokumentu, který projednávali písečtí zastupitelé. „Nemáme například funkční gastroprovoz a odpočinkové prostory,“ komentoval Langer.
Rekonstrukce by řešila dosud komplikované umístění záchodů, dále multifunkční sál, čítárny nebo sklady. Vyšší počet hostů by umožnil písecké Sladovně větší ekonomickou nezávislost.