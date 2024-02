Z ekonoma tu za tři roky vychováme učitele, říká zakladatel školy v Táboře

Za ambiciózním projektem zřízení nové školy stojí psycholog a pedagog Martin Staněk, který pochází z Netolic na Prachaticku. Přiměla ho k tomu právě absence podobného zařízení v Jihočeském kraji.

„Nic podobného poblíž není a otevření školy je pro mě obrovská výzva. Z praxe vidím, že se spousta lidí rozhodne pro podobné profese až v pozdějším věku. S nadsázkou říkám, že se z ekonoma nebo účetní může stát učitel i za ty tři roky studia,“ vysvětluje.

Škola bude mít v prvních letech sídlo v budově VOŠ, SŠ a Centra odborné přípravy (COP) Sezimovo Ústí v táborské lokalitě Na Kopečku. Do prvního ročníku nastoupí celkem 60 úspěšných uchazečů o kombinované studium a 25 budoucích pedagogů v denním režimu.

„Celkově bude na škole přes 250 studentů, což není úplně málo. Počítáme s tím, že je bude učit 25 pedagogů, v prvním ročníku jich budeme mít 12,“ přibližuje Staněk.

Právě jejich shánění bylo podle něj jednou z nejnáročnějších částí přípravy výuky. Největší výzvou bylo v tomto ohledu skládání úvazků. „Chtěl jsem primárně vybírat lidi, s nimiž mám už nějaké zkušenosti.

Šanci u nás ale dostanou i začínající učitelé. Jedno z důležitých kritérií pro mě bylo také to, aby zde působili pedagogové z jižních Čech,“ připomíná a jmenuje například ředitelku Domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích Hanu Korčákovou.

Celé řízení trvalo rok

Přihlášky ke studiu začne škola přijímat od začátku února. „První kolo přijímacího řízení máme spuštěné do poloviny dubna, poté uchazeče pozveme k motivačnímu pohovoru, kde nás budou zajímat důvody pro studium. Počítáme s tím, že bude více kol řízení, aby se k nám mohli dostat i maturanti, kteří neuspěli u přijímaček na Jihočeskou univerzitu, kde je převis uchazečů,“ pokračuje Staněk.

Pro něj osobně je zakládání školy obrovská výzva, zkušenosti s pedagogikou má už ale z Domu dětí a mládeže v Netolicích, kde také pořádal dětské tábory. Poté několik let učil na základní škole v Praze a zároveň působil jako výchovný poradce. Před pěti roky navíc založil vzdělávací společnost či vydavatelství s názvem V lavici a momentálně působí v Táboře jako psycholog a provozuje zde také speciální pedagogické poradenství.

„Nabyté zkušenosti bych teď rád předal dál. Jakožto zřizovatel školy bych chtěl přednášet nějaké své oblíbené předměty,“ prozrazuje Staněk a dodává, že legislativní kolečko při zakládání školy bylo na celém projektu to nejnáročnější.

„Celé řízení trvalo asi rok. Začalo to komunikací s krajským úřadem, která byla naprosto bezproblémová. Museli jsme si také zajistit spoustu doporučení spolupracujících organizací v Táboře a také nás čekala akreditace na ministerstvu,“ líčí. Jak vysoké bude školné, zatím přesně neví. Ale naznačil, že studenti budou platit nižší desítky tisíc korun za rok.

S vlastní školou by také rád pomohl zvrátit trend, kdy se do učitelství moc mladých nehrne. Jedním z důvodů podle Staňka je i to, že jsou pedagogové v posledních letech pod stále větším tlakem. „Hraje v tom roli i přílišná administrativa. Hodně z nich nakonec dá po vystudování přednost lukrativnější práci. Snad pomůžeme jako škola tomu, aby u této profese zůstávali,“ přeje si.