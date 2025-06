„Na asfalt firma položí betonovou vrstvu. Ta je totiž pro kolečkový sport mnohem lepší i uživatelsky příjemnější a zároveň docílíme výrazného snížení hluku v celé oblasti. Uprostřed prostoru se obnoví basketbalové hřiště, které dostane barevný povrch. Bude tedy vizuálně oddělené,“ uvedl náměstek primátorky Michal Šebek.

Dalšími novými prvky budou dřevěná pódia, betonová skate cesta, piknikový stůl, grilovací místo, lavičky i zeleň.

Šebek připomněl, že město vyšlo vstříc nápadu z participativního rozpočtu. A ocenil, že se lidé snaží vylepšit smysluplnými nápady veřejný prostor. „Berou si to za své a myslím, že si hotového díla potom víc váží, protože je to svým způsobem vlastně zhmotnění jejich představ. Město se má v těchto případech zhostit role realizátora a spojovacího článku,“ sdělil náměstek.

Autorem nápadu je budějovický skateboardista Tomáš Bartha. „Jsem rád, že se městu záměr líbil natolik, že se rozhodlo původní rozpočet pro úpravu navýšit. Výsledek bude o to lepší. Je dobře, že tady vzniká všestranný prostor pro všechny úrovně tohoto sportu, ale i další aktivity,“ uvedl s úsměvem.

Na vylepšený skatepark se těší i Ondřej Lád, který ho navštěvuje se svým 10letým synem. „Dojedeme tam inlinech. Péťa na bruslích zkouší jezdit přes překážky a já si házím na basketbalový koš. Máme to tam rádi, ale vylepšení si zaslouží,“ popsal Lád, který bydlí na okraji Budějovic.

Do modernizace se pustí společnost Bonidee, což je skupina skateboardistů, takže mají ke své práci blízký vztah.

„Snažíme se zkušenosti ze zahraničí promítat do svých projektů. Tady ve Stromovce můžeme mluvit o prostoru plaza. To je sportoviště, které zvládnou i ti méně zdatnější a je vhodné třeba i pro děti, na rozdíl od klasického skateboardového, kde se prohánějí už jen opravdu zkušení borci. Tady si každý najde to své. Jde nám o to, aby se simulovalo veřejné prostranství, kde vlastně tenhle sport vznikl,“ vysvětlil za zhotovitele Jaroslav Šimáček. Sportovcům se obnovená plocha zpřístupní koncem léta.