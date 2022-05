V Budějovicích začala stavba sjezdu z D3, po hotovém se nemusí jezdit hned

Řidiči, kteří po zanádražní silnici jezdí, vědí, že přípravné práce začaly a na jedné z okružních křižovatek je už od začátku jejího fungování jedno slepé rameno.

Za deset měsíců tam bude přivaděč na „zanádražku“ napojený a hotový.

„Do konce roku 2023 by pak tuto vozovku mohli začít používat i řidiči. Pracujeme také na navazujícím úseku dálnice D3 z Hodějovic směrem do Třebonína a tato část by měla být právě v této době hotová,“ naznačil Zdeněk Babka, výkonný ředitel společnosti M-Silnice, která je zhotovitelem sjezdu.

Zda bude nový úsek dálnice s přivaděčem Pohůrka v provozu už na konci příštího roku, však bude ještě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zvažovat.

„Rozhodneme se na základě výpočtů a dopravních modelů. Musíme předem zjistit, jak by to změnilo provoz v Českých Budějovicích. Aby se sice na jedné straně situace nezlepšila, ale na jiném místě ve městě nastane kolaps dopravy,“ zdůraznil šéf ŘSD Radek Mátl.

Narazil tak na skutečnost, že když by auta najela na dálnici D3 ve směru od hranic, tak pak budou muset ve velkém sjíždět právě na Pohůrce. Dálniční tunel Pohůrka totiž bude hotový až na konci roku 2024. V takovém případě hrozí zahlcení prostoru kolem Rudolfovské a v Suchém Vrbném, případně i na Novohradské.

Doprava se může rozdělit podle tonáže

„Jednou z variant je, že by kamionová tranzitní doprava dál jezdila přes Dlouhou louku a po nové části dálnice a sjezdu mohla například vozidla do šesti tun. Ale ani to zatím není definitivní, musíme si být jistí,“ upozornil Mátl.

Jinak znovu zopakoval, že vše směřuje k tomu, aby byl celý obchvat kolem Budějovic hotový a v provozu do konce roku 2024. „To zpoždění mě mrzí, letos zde mělo být hotovo,“ podotkl.

V každém případě investorem aktuální stavby sjezdu, přesně 4. a 5. etapy zanádražní komunikace, jsou Jihočeský kraj a město České Budějovice. „Přivaděč má délku 722 metrů a kraj zaplatí 88 milionů korun, přičemž 47 milionů je dotace z Evropské unie,“ upřesnil hejtman Martin Kuba.

Město pak platí například vybudování chodníků, cyklostezky a veřejného osvětlení podél silnice.

„Náklady části, kterou financují Budějovice, včetně projektové dokumentace, či výkupu pozemků činí téměř 21 milionů korun včetně DPH,“ navázal primátor Jiří Svoboda.

Po dokončení této etapy zanádražní bude chybět ještě jedna, a to podjezd pod nákladovým nádražím mezi Dobrovodskou a Mánesovou ulicí. Denně ho využije až deset tisíc řidičů. Stavět se má začít za tři roky, v roce 2028 by mohl sloužit řidičům.