Z vrcholu Libína u Prachatic se budou vlnit singltreky, chystají 44 kilometrů

Narůstající popularity tohoto odvětví cyklistiky chce využít právě prachatické vedení k podpoře turismu. Radnice plánuje rozšířit své stávající traily a nové vytvořit z vrcholů Libína a Černé hory.

Tím by vzniklo centrum s celkem 44 kilometry tratí. Projekt s názvem Traily Prachatice–Libín zahrnuje deset různých tras. První ze čtyř etap by mohla být hotová do konce roku. Odhad celkových nákladů je 17,6 milionu korun bez daně.

„Cílem je vytvořit trailové centrum, které osloví široké spektrum uživatelů od začátečníků, tedy včetně rodin s dětmi, až po zkušené cyklisty a sportovce. Stezky budou určené pro místní i návštěvníky z jiných regionů a ze zahraničí,“ popsal starosta Prachatic Jan Bauer.

V současnosti je v Prachaticích přes devět kilometrů singltreků, které tvoří tři okruhy. V první etapě má přibýt dalších 25 kilometrů nově proznačených a vybudovaných tras v hodnotě zhruba 6,5 milionu korun. Druhá fáze přinese 8,4 kilometru nových cest, třetí přibližně 6,3 kilometru a čtvrtá pět kilometrů.

Trasy jsou na pozemcích města a starala by se o ně společnost Sportovní zařízení města Prachatice, stav stromů podél tras by kontrolovaly Městské lesy Prachatice.

Studii pro město připravila společnost Trutnov Trails, která takové trasy provozuje v Trutnově na severu Čech. Její zástupce Martin Metelka zastupitelům města nastínil budoucí ekonomický přínos pro oblast, zvýšení poptávky po ubytování, stravování a doplňkových službách, jako jsou půjčovny a opravny kol.

„Na Prachaticku takové trasy najdou využití. Pro příklad u nás na Trutnov Trails ročně přijede 25 až 35 tisíc lidí a průměrně tam stráví den a půl. Za tu dobu utratí v průměru až dva tisíce korun. Za rok je to pro region kolem 30 až 40 milionů,“ vypočítal Metelka.

Většina navržených trailů začíná na vrcholu Libína a směřuje k parkovišti Pod Libínem. Odtud pokračují směrem na Libínské Sedlo. Jeden z trailů vede přímo z vrcholu Libína k Prachaticím a je nejdelším úsekem, který propojuje vrchol s okrajem města. Další spojuje stezky z Libína s již existujícími singltrekovými trasami na okraji Prachatic.

Trasy plánovali i v Písku

O vybudování sítě jednosměrných trailů uvažoval v minulosti také Písek, projekt na patnáctikilometrovou síť v Píseckých horách ale nepodpořili zastupitelé. O menší formě jednali naposledy loni v září.

Udržované trasy okolo Frymburka na Lipensku využívají hlavně rodiny s dětmi. „Chceme je označením propojit s traily v Rodinném areálu Lipno. Také máme v plánu vytvořit krátkou trasu pro děti, kde by mohly trénovat svoje dovednosti. To se možná povede už letos,“ zmínil zastupitel městysu Martin Řezáč, který zároveň pomáhá s údržbou již stávajících tras.

Cyklostezky včetně singltreků chce při propagaci kraje více využívat také Jihočeská centrála cestovního ruchu (JCCR). „Cyklistika obecně je pro nás priorita. A tohle je jedna z variant, která má velký potenciál. Jakákoliv forma rozšíření cyklistické nabídky je pozitivní,“ potvrdil ředitel centrály Petr Soukup.

Výběr singletrailů na jihu Čech: Prachatice: Tři okruhy v celkové délce 9,2 km se klikatí v lesích na jihozápadním okraji města. Jsou určené pro rodiny i zkušené bikery. Radnice plánuje další trasy v celkové délce 44,5 km. Pintovka Tábor: Areál v lesoparku nabízí dětskou trasu v délce 340 metrů a náročnější, která je dlouhá 940 metrů. Frymburk: V okolí městysu je celkem 21 km upravených tras převážně lehčí obtížnosti. Nejoblíbenější jsou singltreky Marta a U Cihelny. Singltrek Lipno: Rodinná terénní cyklotrasa od Stezky v korunách stromů měří 5 km. Na kopec cyklisty vyveze lanovka. Definice

Singltrek nebo singletrail je jednosměrná cyklistická stezka uměle vytvořená v přírodě. Je vhodná pro horská kola, s různými stupni obtížnosti – od snadných až po technicky náročné trasy. Stezka bývá široká pouze pro jedno kolo, což vytváří intenzivní zážitek z jízdy a zajišťuje minimální vliv na přírodu. Cílem je nabídnout cyklistům zábavnou a adrenalinovou jízdu v přírodě.

Pro nadcházející sezonu se JCCR pak detailněji zaměří na fanoušky gravelu. „V překladu se jedná o štěrkovou cyklistiku, něco mezi silniční a terénní jízdou. Výhodou je, že jezdci mohou přejet z asfaltu do terénu a zase zpátky. Takové trasy už existují, ale chceme na ně více upozornit,“ vysvětlil Soukup.