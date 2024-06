Nová Pec prosadila zákaz aut na silnici do Jeleních Vrchů, cyklistům se uleví

Úzkou silnicí vystoupali z Nové Pece do osady Jelení Vrchy, auto nechali na parkovišti u dolního portálu tunelu, který byl součástí Schwarzenberského plavebního kanálu a vyrazili do šumavské přírody. Třeba na pohodovou procházku podél kanálu, jímž se v 19. století plavilo dřevo, nebo do kopců k Plešnému jezeru i výš na Plechý a další vrcholy na hranicích s Rakouskem a Německem.

Na takový výlet už musejí lidé zapomenout, protože od pondělí bude platit na silnici propojující Novou Pec a Jelení Vrchy na Prachaticku úplná uzavírka pro motorová vozidla. Po úzké komunikaci totiž přes sezonu jezdí spousty cyklistů, kterým chce vedení Nové Pece tímto krokem zajistit větší bezpečnost.

„Cyklisté přes sezonu trasu hojně využívají. Na úzké vozovce mezi nimi kličkovala auta, což bylo nebezpečné. Zároveň tam jezdí autobusy, které se nemohly cyklistům vyhnout na zákonnou vzdálenost 1,5 metru. Proto jsme museli omezit alespoň ta auta,“ vysvětlil starosta obce ležící u lipenské přehrady Martin Hrbek.

O uzavírce rozhodl Městský úřad Prachatice na základě Hrbkovy žádosti. Sedmikilometrový úsek silnice třetí třídy bude i nadále obsluhovat autobusová linka. Výjimka ze zákazu vjezdu dále platí pro majitele místních nemovitostí a ubytované.

Kdo přijede do Nové Pece autem a chtěl by Jelení Vrchy navštívit, může vůz zaparkovat přímo v obci. „Máme nové záchytné parkoviště dole v Dlouhém Boru přímo u odbočky na Jelení Vrchy. Má kapacitu 80 míst. Další varianta je jet nahoru autobusem, který má zastávku asi 50 metrů od parkoviště, nebo jet na kole přímo po silnici. Parkoviště je placené, stejně jako bylo na Jeleních Vrších,“ doplnil starosta.

Auta nesmějí třeba také na asfaltovou silnici mezi Kvildou a Bučinou. K německým hranicím a hotelu Alpská vyhlídka se turisté dostanou výhradně linkovým autobusem nebo na kole či po svých.

„Kvildu a Bučinu spojuje účelová komunikace Správy Národního parku Šumava, kam je zakázán vjezd ze zákona. Auta tam nesmějí vůbec vjíždět, pouze na povolení parku,“ připomněl mluvčí parku Jan Dvořák.