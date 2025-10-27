Nečekaný zvrat má případ údajné drsné šikany dívky partou výrostků, ke které mělo dojít minulou středu ve Vimperku. Informovala o ní její matka na sociálních sítích.
„Včera kolem 18. hodiny nám partička romských dětí ve věku cca patnácti let napadla naši dceru, která byla následně převezena záchrannou službou do nemocnice,“ napsala.
Policisté začali případ okamžitě vyšetřovat. „Bereme to velmi vážně a kvůli incidentu jsme v kontaktu se školou a i s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD),“ řekla tehdy redakci iDNES.cz policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová.
Vyšetřovatelé oznámení prověřili a po vyhodnocení kamerových záznamů, výslechu poškozené dívky a ve spolupráci se sociálními pracovníky, překvapivě zjistili, že se vše odehrálo úplně jinak, než jak to dívka popsala svým rodičům.
„Ve skutečnosti dívku oslovila s nějakým podivným dotazem u prodejny jiná dívka a po odpovědi, že neví, ji pak kopla do kotníku. Nedošlo k žádným slovním útokům, vyhrožování, pokřikování ani se kolem dívky nevynořila k útoku připravená parta výrostků. Sražení na zem či údery do hlavy se také neodehrály,“ uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.
Rodičům ale prý situaci popsala velmi dramaticky, jako útok celé party a kopání do hlavy. Ti tak okamžitě zajistili vyšetření v nemocnici a oznámili situaci policistům.
„Dívku, která ji nakopla, policisté již znají, a tak mohou případ uzavřít, pravděpodobně jako přestupek,“ dodal Matzner. Jelikož v případě figurují děti, nemohl sdělit další podrobnosti.