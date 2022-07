Park jako v Paříži, 200 aut pod zemí. Tak chtějí oživit Senovážné náměstí

Skupinky místních i turistů polehávají na travnaté ploše před muzeem, která nahradila betonové parkoviště. Rodiny s dětmi posedávají na lavičkách v přilehlém parku pod vzrostlými stromy, další lidé sedí u odhalené Mlýnské stoky, která protíná celé náměstí.

Na křižovatce s ulicí Karla IV. se mezi stromy tyčí nová budova Alšovy jihočeské galerie. Tak by měla vypadat nová podoba Senovážného náměstí v Budějovicích.

Současný stav místa nepohorší, ale zároveň nenadchne. Místní ho většinou vnímají pouze jako tranzitní místo, skrz které se dostanou do jiných částí města. Souvisí to se zmíněným parkovištěm před Jihočeským muzeem, kde nechává auto stát značná část lidí mířících do centra.

„Není to žádná sláva, parkoviště to tu celé kazí,“ okomentoval podobu náměstí Josef Klíma z Českých Budějovic. „Vlastně se mi to tu docela líbí, jen to parkoviště bych zrušila,“ doplnila další z občanek Jana Hanzalová s tím, že pokud se podaří najít hezčí návrh, za úpravu náměstí bude určitě ráda.

Zastupitelé města si problém s parkovištěm uvědomují a jeho odstranění bylo hlavním bodem zadání celého projektu, který se řeší již několik let. Obyvatelé Budějovic se však nemusí bát, že o místa úplně přijdou. Parkovat se před budovou muzea bude nadále, plocha se však ukryje několik metrů pod zem.

„Do finále postoupily tři projekty, ten vítězný byl odhlasovaný jednomyslně, nikdo nebyl proti. Všechny nás na něm zaujala rozlehlá travnatá plocha určená k odpočinku, která bude umístěná před muzeem a nad prostory podzemního parkoviště. Výrazně nám to připomíná úpravu parku před Eiffelovou věží v Paříži,“ přirovnal náměstek primátora Juraj Thoma (HOPB).

Proměna Senovážného náměstí by měla zejména splnit to, aby místem lidé dál jen neprocházeli a neodstavili tam svá vozidla. Mělo by se stát prostorem pro volný čas, rekreaci i pořádání společenských akcí. Takovýto záměr občané města vítají.

„Místo mi nijak nevadí, ale odpoledne bych teď na něm trávit nechtěla. Kdyby tu byl park, určitě bych sem zašla mnohem raději,“ uvedla další z místních.

Současná podoba vizualizací obsahuje dvě části. Jednu projektovou, která se týká plochy od muzea k ulici Karla IV. a obsahuje odhalenou stoku, volnočasový park, podzemní garáže pro 200 aut a prostor pro novou budovu galerie. Druhá část, ideová, se týká prostoru okolo budovy pošty a zatím pouze nastiňuje, jakým směrem by se jeho budoucí úpravy měly ubírat.

„Projekt předpokládá, že úpravy všech soukromých ploch v blízkosti náměstí budou mít stejný koncept. Jednali jsme již například se zástupci pošty, Metropolu i jiných soukromých objektů, kteří s jednotnou podobou náměstí souhlasí, a navíc finančně podpoří i výstavbu podzemního parkoviště,“ vysvětlil Thoma.

Než se opravdu začne stavět a vše měnit, čeká zástupce radnice ještě hodně práce. Nyní pokračují jednání mezi městem a autory vítězného návrhu z ateliéru Pavel Hnilička Architects+Planners, při kterých se budou řešit poslední drobnosti.

Poté zaberou ještě minimálně dva roky přípravné projekční práce. Město by však chtělo vše stihnout do roku 2028, ve kterém se České Budějovice spolu s Libercem, Broumovem a Brnem utkají o titul Evropské hlavní město kultury.

Cena bude přes miliardu

Výstavba by však měla přibývat v etapách a lidé se tak některých novinek dočkají o dost dříve. „V první etapě bychom rádi odkryli Mlýnskou stoku, v té druhé by pak mohla začít výstavba podzemních garáží. Nová budova Alšovy galerie bude až úplným závěrem projektu,“ přidal náměstek primátora Petr Holický (ANO) s tím, že na novou galerii není zatím vypsané ani výběrové řízení.

Autoři vítězného návrhu obdrží za zpracování projektové části částku 28 milionů korun. Celkové náklady na proměnu náměstí by se pak měly pohybovat okolo 400 milionů korun. Největší část financí přitom padne na vybudování podzemního parkoviště, které vyjde odhadem na více než polovinu z celkové sumy.

„Teď je těžké částky odhadovat. Uvidíme, jak budou vypadat ceny stavebního materiálu za pár měsíců, doufáme ale, že vše půjde podle plánu,“ řekl Thoma. Náklady na vybudování nové budovy galerie se odhadují kolem 800 milionů.