Auta se přesunou pod zem. Ze Senovážného náměstí bude kulturní čtvrť

Radost z proměny neatraktivního prostoru i obavy o ztrátu oblíbené zkratky zaznívaly ve čtvrteční odpoledne v zasedací místnosti budějovických zastupitelů. Jejich místa obsadili obyvatelé města, kteří se zástupci radnice diskutovali o plánech na velkou přeměnu Senovážného náměstí.

Návrh budoucí podoby prostranství v centru Budějovic přiblížil dvacítce zájemců architekt Pavel Hnilička z vítězného pražského studia Architects+Planners. „Jednou z nejzásadnějších změn bude odkrytí Mlýnské stoky, která tu nyní protéká pod povrchem. Kolem ní bychom rádi vybudovali pobytové schodiště, kde by se lidé mohli posadit. Zmizet by mělo současné parkoviště před Jihočeským muzeem, které se přesune ve dvou podlažích pod zem s kapacitou 230 míst, tedy zhruba dvojnásobnou proti té současné,“ prezentoval Hnilička.

Původně to mělo být jen jedno podlaží, ale nakonec se ukázalo, že přidáním patra už se projekt o tolik neprodraží, přičemž místo pojme dvojnásobek vozidel.

Na trávníku, který pokryje střechu parkoviště, bude dostatek místa pro pořádání pikniků i venkovních akcí. Povrch totiž unese i lehkou techniku. „Některé akce by se tam mohly přesunout z hlavního náměstí. To bývá mnohdy přetížené. Před muzeem bude přitom možné postavit pódium nebo šapitó cirkusu,“ zmínil architekt.

Koruny vzrostlých stromů po stranách pobytové plochy ji odcloní od frekventované silnice, podobně jako tomu je v parku Na Sadech. Zelená hradba kolem centra se tak prodlouží a vytvoří jeden celek.

Součástí vize je i nový přechod pro pěší od Domu kultury Metropol lemující Mlýnskou stoku, kudy jsou někteří lidé zvyklí chodit už dnes, i když tím porušují pravidla silničního provozu. „Znamená to, že před Metropolem přibude další semafor? “ zajímali se přítomní.

Náměstek primátorky Lubomír Bureš, který má na starost dopravu, se přiklonil k variantě bez světel. „Dávali bychom je tam neradi, protože by to znamenalo několik semaforů za sebou na velice krátkém úseku,“ poznamenal.

„Líbí se mi, jak zlepšujete prostupnost pro pěší, ale je tam místo, kde se naopak zhorší. Přes parkoviště u pošty si lidé rádi krátí cestu a podle plánů o ni přijdou,“ namítl jeden z obyvatel, k němuž se připojili i další. Autoři mohou do studie stále zasahovat, a tak nevyloučili změnu.

Nové Senovážné náměstí bude podle náměstka primátorky Petra Maroše hotové do roku 2028. „To, co se bude dít mezitím, asi není nezbytné zatím odkrokovávat, protože nyní jsme na začátku té takzvané papírové války, než se dobereme ke stavebnímu povolení,“ nastínil současný stav.

Náklady investice město odhaduje na půl miliardy korun. Pětinu částky pokryje dotace ministerstva pro místní rozvoj. „Zároveň se snažíme získat i peníze od Jihočeského kraje na financování nákladného podzemního parkoviště,“ dodal Maroš.

Chtějí koupit také Metropol

Kraj bude zároveň financovat přesun Alšovy jihočeské galerie na Senovážné náměstí z Hluboké nad Vltavou. Výstavba nového sídla podle návrhu Marka Chalupy bude stát přibližně půl miliardy. „S kolegy jsme navrhli budovu, která není sebestředná a chce být součástí prostoru, v jehož sousedství je muzeum, Slavie, pošta či kostel svaté Rodiny. Chceme, aby jim byla dobrým partnerem,“ uvedl při představení návrhu Chalupa.

A pak je tu ještě jedna zásadní věc. Město vyjednává o koupi DK Metropol od odborového svazu KOVO. „Tím bychom dlouhodobě vyřešili bolestnou debatu, která se zde vede, a to nevhodné podmínky pro Jihočeské divadlo,“ zmínil hejtman a budějovický radní Martin Kuba s tím, že by pak v této lokalitě vyrostla velká kulturní čtvrť.

24. září 2024

Do konce roku by měly mít radnice i odbory vlastní cenový odhad. Případný odkup by se týkal společenského sálu, restaurace a objektu divadla. Cena bude určitě v řádech desítek milionů korun. Následná rekonstrukce by pak byla ještě o dost dražší, ale město by se do obnovy určitě chtělo pustit.