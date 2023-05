Domov pro seniory uzavřeli kvůli špatné péči, majitel obvinění odmítá

Podle Petra Kabrny, který domov pro seniory provozuje a vlastní, vše odstartovalo křivé obvinění od muže z Německa, který byl se svou vážně nemocnou ženou klientem zařízení. „Manželka trpěla demencí a její stav se neustále zhoršoval. Manžel bohužel za její zhoršující se zdraví vinil nás a chtěl i s ní z domova odejít,“ vysvětlil.

Pokračoval, že klientům nemohl vyhovět, protože je měl v opatrovnictví jejich syn, který si jejich propuštění nepřál. „Situace se nadále zhoršovala a vyústila v křivé obvinění, které mělo za následek řadu kontrol a policejní vyšetřování. Vše jsme ale ustáli,“ popsal Kabrna.

Jeho slova potvrdila i policejní mluvčí Martina Joklová. „V druhé polovině loňského roku jsme na podnět z ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) v zařízení prověřovali podezření z podvodu a omezování osobní svobody. Obvinění se ale nepotvrdila a případ byl odložen,“ vysvětlila Joklová s tím, že policisté tehdy vyslechli personál i klienty.

Možnost, že by ale rozhodnutí kraje nějak souviselo s tímto případem, náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová popírá. Podle ní inspekce v zařízení zjistila nevyhovující podmínky pro klienty a nedostatek zdravotnického a sociálního personálu.

„Rozumím tomu, že sehnat do Vacova zdravotníky není jednoduché, ale to jejich absenci neomlouvá. Senioři v soukromých zařízeních nemohou trpět kvůli špatnému podnikatelskému záměru provozovatele,“ konstatovala Kozlová. Majitel měl podle ní po zjištění nedostatků možnost své chyby napravit. „On ale potřebný personál nesehnal ani po uplynutí zákonem stanové lhůty,“ doplnila.

Domov chtěl předat jiné firmě

To ale Kabrna rozporuje. Tvrdí, že výpadek personálu byl pouze krátkodobý a už od letošního ledna bylo v zařízení zastoupení zdravotního personálu dostatečné. „Měli jsme smlouvu s doktorem i jeho sestrou. Díky tomu jsme měli v zařízení jednu praktickou a dvě všeobecné sestry. Spolu s nimi tam byl ještě lékař a ošetřovatelka,“ vyjmenoval.

Rozhodnutí kraje proto považuje za chybné a nyní chce udělat vše pro to, aby očistil své jméno. „Ještě budeme o vzniklé situaci jednat s hejtmanem Kubou,“ sdělil. Kozlová však jakékoliv pochybení krajského úřadu odmítá. „Za rozhodnutím si stojíme. Nechali jsme si ho potvrdit i od MPSV,“ hájila se Kozlová.

Ani tímto ale vzájemné neshody nekončí. Zástupci domova pro seniory se s těmi krajskými rozcházejí i v pohledu na klienty a jejich psychický a zdravotní stav. „Rozvezli jsme je do pečovatelských zařízení v Jihočeském a Plzeňském kraji. Jsme v kontaktu s jejich řediteli a všichni se shodují, že klienti jsou podvyživení a dehydratovaní. Velice špatný je i jejich psychický stav,“ uvedla Kozlová.

I tato nařčení Kabrna odmítá. „V kuchyni jsem sám vařil a mohu říct, že v domovech, kam si jídlo nechávají dovážet z jídelen, se o srovnatelné kvalitě stravy nedá vůbec mluvit,“ řekl. Doplnil také, že v zařízení byli klienti, jejichž rodiny bydlí v okruhu 15 kilometrů a často za nimi jezdily. „Kdybychom se tu o ně starali špatně, určitě by si toho všimli a své blízké nám tady nenechali,“ prohlásil.

Rozhodnutí kraje je pro něj o to více nepochopitelné, že měl v plánu po devíti letech provozu domov předat a s podnikáním v sociální oblasti už dále nepokračovat.

„Kraj měl k dispozici i písemný příslib, že do dvou měsíců od nás zařízení převezme jiná společnost, která ho bude provozovat na svou vlastní registraci. Ukončení naší činnosti je tak o to víc zbytečné,“ vysvětlil s tím, že nyní se zkomplikovala i situace pro novou společnost. „O klienty strach nemám, těch je všude hodně. Problém je ale personál, ten se nyní rozuteče a dostat sem nový by mohlo být obtížné,“ naznačil.

Podle Kozlové ale případ vacovského domova pro seniory dokazuje, že je potřeba soukromá zařízení více kontrolovat. „Odteď budu na ministerstvo posílat podněty ke kontrolám mnohem častěji,“ slíbila.