Do nového saunového světa v lázních chce Třeboň lákat i lyžaře z Lipna

Záměr vybudovat a rozšířit stávající relaxační služby není úplně nový. Vedení lázní tuto změnu zvažovalo už dříve. V souvislosti s covidovými omezeními a delším hledáním vhodného projektanta se ale situace zkomplikovala a celý proces se pozdržel. Ale nyní se dává do pohybu.

Zastupitelé na svém zářijovém zasedání schválili výstavbu za 130 milionů korun. Vyčíslené náklady kompletně pokryje lázeňský investiční fond a rozpočtu města se stavba nijak nedotkne.

Výběrové řízení na zhotovitele je vypsané do poloviny října. Firma, která zakázku vysoutěží, pak musí projekt dokončit do 300 dnů od předání staveniště.

„Předpokládáme, že rozšíření saunového provozu bude hotové do začátku zimní sezony příštího roku,“ uvádí starosta Jan Váňa. Aby se relaxační prostory otevřely návštěvníkům, musí být veškeré práce dokončené nejpozději na přelomu října a listopadu.

Rozhodnutí postavit nové prostory v lázních považuje jejich jednatel Vilém Kahoun za strategické. „V zimě jsou poloprázdné. Zájem o služby typu wellness u klientů v tomto období určitě je. Proto chceme areál dále rozvíjet a jít našim zákazníkům naproti,“ poznamenává.

Přístavba podle něj posílí také konkurenceschopnost lázní. „Zimní měsíce by pak mohly být obsazenější než dříve. Zároveň budeme schopni rozšířit spektrum nabízených služeb v regionu. Lidé, kteří se vydají lyžovat na Lipno nebo do Novohradských hor, budou moci přijet na wellness třeba právě do Třeboně,“ dodává.

Saunový svět, jak se projekt jmenuje, vyroste v těsné blízkosti stávajících saun, vnitřních bazénů a areálu venkovní plovárny, kterou dokončí letos na podzim. Bude to wellness komplex se vstupní halou, kde si lidé budou moci mimo jiné zakoupit vstupenky na všechny nabízené relaxační aktivity.

„Návštěvníkům poslouží pět saunových kabin s kapacitou 54 míst. Součástí objektu budou také ochlazovací bazény a odpočinkové místnosti s výhledem na venkovní bazény a na nedaleký rybník Svět. Dále zde vznikne prostor s hydromasážemi, Kneippovou procedurou a šest speciálních wellness maséren,“ vyjmenovává starosta a dodává, že poskytované služby budou zaměřené především na samoplátce.

Díky nové přístavbě vzniknou v areálu Lázní Aurora také nové pracovní příležitosti. Pro obsluhu saun, maséry a další potřebný personál by s otevřením provozu mělo být k dispozici kolem patnácti míst.

Zahájení stavby podle projektu pardubické společnosti Code by po vysoutěžení zhotovitele nemělo nic bránit. „Doufám, že žádný lockdown už nenastane. Pokud ano, stavební práce nijak neomezí. I kdyby k nějakému zpoždění došlo, předpokládám, že to finálnímu dokončení projektu nijak nezabrání,“ uzavírá starosta.