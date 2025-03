Samsona zakrylo lešení. Známou kašnu čeká po deseti letech větší oprava

Stavbě lešení předcházelo vypuštění 250 metrů krychlových vody z bazénu kašny a její vyčištění.

„Restaurátoři středovou část kašny na povrchu šetrně mechanicky a chemicky ošetří a staticky zajistí. Zároveň opraví a doplní chybějící části a dojde k jejich barevnému sjednocení,“ vysvětlila Jitka Kramářová z vodohospodářské společnosti Čevak, která se mimo jiné stará také o kašny a další vodní prvky ve městě.

Celou rekonstrukci ukončí povrchová úprava, která prodlouží životnost sousoší a zároveň bude odolná proti vlhkosti. O tyto odborné práce se postará akademický sochař Lukáš Hosnedl.

Podle předpokladu mají práce skončit ve druhé polovině května. Jejich postup ale může ovlivnit počasí. Termín mohou prodloužit činnosti, které se při plánování nedaly předpokládat.

„Udržování děl našich předků je opravdu důležité, protože nám připomínají naši historii a kulturní dědictví. Samsonova kašna je skvělým příkladem toho, jak můžeme společně pracovat na zachování krásy minulosti pro budoucí generace,“ doplnil náměstek budějovické primátorky Michal Šebek.

Naposledy k takto velké rekonstrukci došlo v roce 2015, kdy bájný Samson na čas opustil své místo kvůli opravě přívodu vody do trysky ve lví tlamě.

Socha, kterou na Samsonově kašně lidé vídají v posledních 35 letech, není originál. Původní sochy nahradily kopie z odolnějšího materiálu při rekonstrukci v roce 1990. Originální sochařská díla jsou vystavená v přízemí českobudějovické radnice.

Barokní Samsonova kašna pochází z let 1721–1727 a svého druhu je jednou z největších v zemi. Ve své době sloužila k zásobování centra města vodou. Čerpala se do ní z Vltavy a kvůli tomu také byla na pravém břehu řeky postavena Vodárenská věž. Potrubí odtud přivádělo vodu do města pod hladinou Vltavy, což byl v tehdejší době značný technický úspěch.

Kašna je dílem jihočeského sochaře Josefa Dietricha a kameníka Zachariáše Horna. Její dominantu tvoří socha Samsona krotícího lva, který stojí na výrazném dekorativním soklu se čtyřmi maskarony – chrliči vody. Horní součástí soklu tvoří čtyři postavy Atlantů nesoucí kamennou mušli, kterou Zachariáš Horn vytesal přímo v lomu v Besednici u Trhových Svinů.