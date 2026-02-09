Rysům se na Šumavě daří. Fotopasti zachytily téměř třicítku dospělých jedinců

Na Šumavě a v Bavorském lese žije druhý největší počet rysů od roku 2009, kdy tam správci parků ve vymezeném území provádí monitoring. Také tam zaznamenali největší počet mláďat. Tyto výsledky podle odborníků znamenají, že stav rysí populace je v obou chráněných území víceméně stabilní. Sledují je na ploše 820 kilometrů čtverečních pomocí 109 fotopastí.
Snímek rysa, kterého zachytila fotopast.
Snímek rysa, kterého zachytila fotopast. | foto: NP Bavorský Les

Lara, Stummel, Béďa nebo Mireček, to jsou jen někteří z rysů, kteří se většinou nepozorovaně potulují lesy hraničního hřebene na Šumavě a v Bavorském lese. Při monitoringu v letech 2024/2025 správci ve zkoumaném území zaznamenali druhý nejvyšší počet rysů, jaký byl kdy zjištěn. U mláďat to byl dokonce nejvyšší počet a zopakování výsledku z letech 2018/ 2019.

„Výsledek nás těší a ukazuje, že se rysům v obou národních parcích daří dobře a že zde nacházejí vhodné životní prostředí,“ uvedla ředitelka Národního parku Bavorský les Ursula Schuster.

V monitorovacím roce 2024/ 2025 zaznamenali celkem 27 samostatných rysů. Mezi nimi bylo dvanáct samic a osm samců, u sedmi zvířat není pohlaví známé.

I díky použití dalších fotopastí, které souvisí s jinými projekty, zaznamenali u všech dvanácti samic potomky. „Rysice Surya měla dokonce potvrzená tři mláďata, osm rysic mělo po dvou a tři pouze po jednom mláděti,“ upřesnil mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

„Počet 22 mláďat odpovídá dosud nejvyššímu zjištěného počtu mláďat. Takové hodnoty jsme dosud měli pouze v monitorovacím roce 2018/19,“ potvrdila Schuster.

S tím souhlasí i Marco Heurich, který je za rysí monitoring zodpovědný v NP Bavorský les. Pro něj je přeshraniční každoroční sledování, které se provádí od roku 2009, zásadní pro ochranu této šelmy. „Pouze díky těmto číslům můžeme sledovat stav a rozšíření populace, včas rozpoznat změny v populaci a v případě potřeby přizpůsobit ochranná opatření,“ vysvětlil.

„Pamatuji, když jsme vypouštěli rysy z Karpat“

Výsledky poslední monitorovací sezony těší i kolegy na Šumavě. „Pro nás jsou to naprosto šťastné výsledky,“ reagoval šéf NP Šumava Pavel Hubený a pokračoval: „Pamatuji si, když jsme před 40 lety vypouštěli na Šumavě rysy z Karpat. Doufali jsme, že přežijí, ale nic nebylo jisté. Dnes vidíme, že jsme udělali dobře. Že je v celém regionu Bavorského lesa a Šumavy dostatek rysů, že je jejich populace stabilní a hlavně vidíme, že je obyvatelé celého území přijali za své,“ uvedl.

Martin Starý, vedoucí odboru ochrany přírody NP Šumava dodává, že čísla naznačují střízlivý optimismus a potvrzují úspěšné přežívání populace rysa ostrovida. „Je ale nutné připomenout to, že šumavská přeshraniční populace je stále poměrně izolovaná. Bylo by žádoucí, aby se propojila s nějakou další,“ sdělil.

Celková plocha zkoumaného území v obou národních parcích činí 820 kilometrů čtverečních. Na 69 místech se po dobu 100 dnů nainstaluje 109 fotopastí. „Protože zvířata k pohybu po svém teritoriu často využívají lesní cesty a turistické stezky, je většina fotopastí umístěná právě tam a pak také na místech, kde zvířata značkují,“ vysvětluje Heurich.

Aby byla zaručena identifikace jedince, je nutné instalovat dvě fotopasti proti sobě, aby zoologové získali snímky zvířete z obou stran. Nakonec se snímky rysů porovnávají s fotografiemi z předchozích let, což umožňuje identifikovat konkrétní jedince.

„U rysů je takový systém rozpoznávání zvířat možný. Každé zvíře má svůj individuální vzor kresby srsti, který funguje podobně jako otisky prstů u lidí,“ vysvětluje Marco Heurich.

Monitoring rysa na Šumavě a v Bavorském lese pokračuje obecně už desítky let. I díky tomu víme, že někteří jedinci se v národních parcích dožívají poměrně vysokého věku. Nejstaršími dosud zaznamenanými zvířaty jsou rysice Nora a rys Kika, obě ve věku 14 let. Nejstarší pozorovanou rysicí je aktuálně Geli, která se narodila v roce 2013. Průměrný věk zvířat, které jsme pozorovali alespoň dva po sobě jdoucí roky, je v současné době 6,1 roku.

29. ledna 2026
