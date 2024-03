Rysí rodince na Krumlovsku se daří, matka učí koťata ničit fotopasti

Rysí rodince se podle záběrů zjevně daří a potvrzují to také odborníci, kteří tyto šelmy pravidelně sledují. „Očividně jsou zvířata zdravá, mají se k světu. Vídali jsme je tam často, někdy si tam hrála i celý den,“ popisuje Tereza Mináriková, projektová manažerka a vědecká pracovnice z Alka Wildlife.

Video pochází z listopadu, kdy je koťatům zhruba půl roku, nicméně pracovníci Alka Wildlife je sledovali i v dalších měsících. Nyní už nastává období, kdy koťata matku opouští, vydávají se na vlastní cestu životem a hledají si své teritorium.

Dospělým rysem na záběrech je Pomněnka, šestiletá samice, která je na Českokrumlovsku už několik let rezidentním zvířetem. Loni vychovala dvě mláďata, letos tři. „Jsou to běžné počty. Pokud je rysice zdravá, páří se a má koťata každý rok,“ tvrdí Mináriková.

Potomky matky rodí na přelomu května a června, pak je v noře dva měsíce intenzivně kojí a od srpna je odborníci mohou v nepravidelných intervalech sledovat na fotopastích.

Právě Pomněnka však tuto techniku nemá ráda. Stejně jako na videu zařízení pravidelně záměrně poničí. „Je to zajímavé, ale očividně ji fotopasti dráždí. Ničí je a učí to i svoje koťata. Ty to od ní odkoukají a pak dělají to samé,“ líčí Mináriková.

Šestiletá Pomněnka je v ideálním věku. V Národním parku se rysi dožívají zhruba třinácti až čtrnácti let. Celková populace tohoto zvířete starších jednoho roku zůstává kolem 130 jedinců to ve 32 až 33 rodinách. „Počty jsou stále podobné. Přírůstek prakticky vynuluje činnost pytláků nebo autonehody,“ doplňuje vědecká pracovnice.